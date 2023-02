VIDEO. Top 14. ASM. ''Ça, ça a le don de me gonfler'', Urios agacé après un article du RCT

L'entraîneur de Clermont Christophe Urios a fait part de son agacement avant le match de Top 14 entre l'ASM et Toulon dimanche soir suite à la publication d'un article.

Ce dimanche soir, Clermont reçoit Toulon en match de clôture de la 19e journée de Top 14. Une affiche qui a fait les grandes heures du championnat de France, mais aussi de la Coupe d'Europe ces dernières années. Si les deux formations sont rentrées dans le rang depuis, il n'en reste pas mois que cette rencontre passionne les supporters, mais aussi les joueurs et les différents staffs. Ce dimanche soir, tout le monde aura à cœur de réaliser la meilleure prestation possible. Aussi, lorsqu'un article de présentation du Rugby Club toulonnais a titré "RCT - ASM : Monument en péril", Christophe Urios n'a pas manqué de réagir. "Je me suis surpris à lire un article dans la semaine où il y avait marqué "ASM un monument en péril". Et ça, ça a le don de me gonfler quoi et ça veut dire que les joueurs qui sont là depuis longtemps, ceux qui arrivent - comme moi -, les jeunes, on doit montrer que l'on n'est pas en péril. Certes, on n'est pas dans la meilleure phase de l'histoire de l'ASM mais on doit se dire qu'on doit nous respecter. Et je trouve que ce match, par rapport à tout ça, il est top !".

🟡🔵#ASMRCT L'entraîneur clermontois @ChristopheUrios n'a rien manqué de la revue de Presse avant la réception du @RCTofficiel dimanche au #Michelin

On vous laisse découvrir ça ...⤵️ pic.twitter.com/MeKuteYI5z — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 25, 2023

Si le titre de cet article de présentation publié sur le site du RCT a été changé depuis, il aura sans nul doute servi à motiver les troupes auvergnates avant ce choc. La formation varoise a d'ailleurs publié un communiqué pour s'excuser : "Il y a 48 heures, le site du club a titré « ASM, un monument en péril » l’article présentant l’adversaire du week-end. Ce titre malheureux a été retiré rapidement. En effet, celui-ci ne reflète en aucun cas le sentiment du RCT envers l’ASM Clermont Auvergne, club historique et respecté de notre championnat. Le Rugby Club Toulonnais regrette cette publication et affiche le plus grand respect envers l’ASM, ses dirigeants, joueurs, et supporters, qu’il aura l’honneur d’affronter ce dimanche à Marcel Michelin lors d’une grande affiche du TOP 14." On peut imaginer qu'Urios ne manquera pas d'afficher ce titre dans le vestiaire avant la rencontre.