VIDEO. TOP 14. 135kg vs 90kg : JJ Van der Mescht fait exploser Mathieu Acebes comme du popcorn

Ce week-end, Paris s'est imposé 52 à 3 face à l'USAP en Top 14. Avec notamment un essai tout en puissance, du colosse JJ Van der Mescht.

Si l'on vous dit deuxième ligne du moment, vous repondez ? Très certainement Emmanuel Meafou, dont tout le monde parle ces derniers temps, entre ses performances remarquables, ses 150kg et bien sûr sa future éligibilité. Pourtant, le Stade Toulousain n'est pas le seul à posséder un poulagasse du genre en seconde latte. Le Stade Français peut lui aussi compter sur un garçon de près de 2 mètres et qui dépasse allégrement les 130kg. Son nom ? JJ Van der Mescht, 23 ans, 1m98 pour 135kg. Un numéro 5 dans la plus pure tradition sud-africaine, dont Gonzalo Quesada adore utiliser la puissance notamment en sortie de banc.

Ce week-end, l'impact player des hommes en rose a rempli son job, en cartonnant la défense de l'USAP lors de son entrée. Servi plein champ après une combinaison en touche, l'ancien joueur des Sharks échappe au plaquage de Mamea Lemalu avec une facilité déconcertante, avant de faire exploser l'habituel capitaine courage Mathieu Acebes comme du popcorn et de s'affaler derrière la ligne. Le signe d'une défense catalane qui rendait les armes, sur la pelouse de Jean-Bouin. Il faut être fou pour prendre Van der Mescht aux épaules à 5 mètres de la ligne !

