VIDEO. OUTCH ! Un gamin de 19 ans fait violemment exploser Hamish Watson à l'impact

Ce week-end, l'excellent Hamish Watson a subi la loi physique d'un sud-africain des Lions. Un joueur de 19 ans, amené à aller loin, au vu de ses aptitudes.

C’est toujours fou de voir à quel point l’Afrique du Sud est une niche à colosses. En deuxième ligne, pour ne citer que le poste, imaginez que les Springboks comptent par exemple l’attelage Etzebeth, De Jager, Snyman et Mostert, qui culmine à une moyenne de 2m05 et 124kg, si l’on met de côté le physique plus "léger" du dernier nommé (1m98 pour 112kg), d’ailleurs souvent repositionné en flanker. Ça paraît dingue ? Et pourtant, le réservoir est tout aussi impressionnant.

Sans citer les mastodontes Jason Jenkins ou JJ Van der Mescht, évoquons plutôt les dernières trouvailles des Lions. En difficulté ces dernières saisons, la franchise de Johannesburg a donc décidé de se construire autour de sa jeunesse prometteuse. C’est ainsi qu’alors qu’on vous présentait l’impressionnant 3/4 centre Henco Van Wyk la semaine dernière, un autre jeunot s’est illustré à la face du grand public ce week-end : Ruan Venter. Son nom ne vous dit certainement rien et c’est normal, l’ancien du réputé Paarl Boys High ne fêtait là que sa 4ème titularisation en URC. Pourtant, le garçon de 19 ans a déjà accroché à son tableau de chasse l’un des joueurs les plus impressionnants de la planète rugby à l’impact : Hamish Watson. Pas une fois, mais bien deux. Et de quelle manière !

Face à Edimbourg samedi dernier, celui qui possède déjà un gabarit qui n’est pas sans rappeler celui de Pieter-Steph du Toit (1m98 pour 120kg) a d’abord retourné comme une crêpe l’Ecossais, le renvoyant à ses chères études d’un plaquage autoritaire. Mais plus impressionnant encore, il a ensuite fait littéralement exploser l’homme au mulet sur une percussion monstrueuse, le laissant sonné, au sol. Au vu des images, on se demande même comment le numéro 7 aux 52 capes à bien pu se relever dans la foulée…

Capable d’évoluer avec la même aisance en deuxième qu’en troisième ligne, nul doute qu’on entendra à nouveau parler de Ruan Venter dans les prochaines semaines. Lui qu'un spécialiste du rugby sud-africaine qualifiait ce week-end comme l’un des joueurs les plus forts physiquement du moment. Et en Afrique du Sud, ces mots veulent dire beaucoup…

Pour rappel, Hamish Watson c'est ça :

