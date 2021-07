VIDEO. Vous voulez un conseil d'ami ? N'allez jamais vous empaler sur Hamish Watson !

Il est petit, il est gentil, c'était le meilleur joueur du Tournoi, mais on sait tous qu'il découpe comme personne, Hamish Watson...

Si vous aimez le côté mythique du rugby, le beau jeu, la concentration des meilleurs joueurs de la planète et les crinières, vous devez savoir que les Lions Britanniques sont arrivés dans la semaine en Afrique du Sud, en vue de la série de Tests face aux Springboks. Calmez-vous, les 3 rencontres internationales tant attendues ne débuteront qu'à la fin du mois, mais en attendant, les meilleurs joueurs du Royaume-Uni se font la main face aux provinces de la natin arc-en-ciel.

C'est ainsi que ce samedi, les Lions Britanniques ont écrasé les Lions de Johannesburg 56 à 14 grâce notamment à un quadruplé de l'ailier gallois Josh Adams. Mais puisque nous sommes plus fan de mulet que d'adversité déséquilibrée, on s'est surtout concentré sur la légende vivante Hamish Watson. Que fait Hamish pour se mettre en jambes ? Dans la plus pure tradition locale, il découpe du gibier à la main, évidemment. Avant le quart d'heure de jeu, le flanker écossais a donc montré au centre Burger Odendaal (1m87 pour 95kg) qu'il avait beau être petit pour un troisième ligne, ce n'est pas à lui qu'il fallait venir se frotter. Et dans un duel de noms et prénoms à animer vos soirées, c'est Watson qui a retouné son vis-à-vis comme une vulgaire crêpe, avec une facilité déconcertante. Avant d'être élu homme du match, sinon ce n'est pas drôle. Élémentaire...