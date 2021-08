VIDEO. Télescopages, glissades cocasses et lunes en plein jour, le bêtisier de la saison 2020/2021

Rien de mieux qu’une petite compilation d’extraits insolites rugbystiques pour se remonter le moral n’est-ce pas ? Et c’est encore mieux lorsque cela se passe en France ! Régalez-vous !

Le rugby vous manque ? Vous en avez marre d’attendre la reprise de nos championnats français ? On vous comprend, on est pareils. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ambiance générale ne semble pas être au beau fixe en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seuls. Pour pallier ce manque et à ce climat morose, on vous propose de découvrir une petite compilation des moments les plus drôles de nos équipes françaises. Télescopages en pagaille, glissades cocasses ou belles lunes bien en évidence, il y en aura pour tous les goûts.