VIDEO - Sébastien ''ZIZOU'' Vahaamahina joue au pied et se fait chambrer par ses coéquipiers

Lors du match contre Castres en Top 14, Sébastien Vahaamahina a tenté un jeu au pied. Ses coéquipiers n'ont pas manqué de le chambrer dans les règles de l'art.

Ce samedi, Clermont a pris le dessus sur Castres avec la manière. Les Clermontois, qui n'avaient plus gagné chez eux depuis octobre, ont approché la barre des 60 unités face à des Castrais qui restaient sur plusieurs victoires en déplacement. On a vu de beaux essais dans cette partie mais aussi des gestes techniques comme ce jeu au pied de Sébastien Vahaamahina. Remplaçant au coup d'envoi, l'ancien deuxième ligne du XV de France s'est illustré quelques minutes après son entrée en jeu en contrant un coup de pied des Tarnais. En cannes, il a suivi le ballon et choisi de prolonger au pied. C'est à ce moment-là qu'on a entendu un "allez Zizou" en provenance des tribunes. Sans doute envoyé par l'un de ses coéquipiers pour l'encourager. Bel effort de Vahaamahina.