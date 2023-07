VIDEO. RUGBY. Top 14. ''Je dois gagner le respect'', Alun Wyn Jones débarque à Toulon avec beaucoup d'humilité et d'envie !

Le 2e ligne international gallois Alun Wyn Jones jouera à Toulon. Il s'est engagé en tant que joker Coupe du monde. Il est sous contrat jusqu'à la fin du mois de novembre.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. La Légende Alun Wyn Jones débarque à Toulon !L'annonce a fait son petit effet sur la planète ovale. Mais au cas où vous l'auriez manqué parce que vous étiez trop occupés à la plage, le deuxième ligne international gallois Alun Wyn Jones jouera au Rugby Club Toulonnais. Il s'est engagé en tant que joker Coupe du monde. Il est sous contrat jusqu'à la fin du mois de novembre.



A 37 ans, la légende du rugby mondial ne vient cependant pas pour se tourner les pouces sous le soleil varois. Ce serait mal connaître le joueur le plus capé de l'histoire de l'ovalie que de penser qu'il débarque en touriste. "Il y a beaucoup d’exigences ici, notamment quand on voit les joueurs qui sont passés ici. Il y aura forcément beaucoup d’attentes envers moi, surtout de la part de ceux qui supportent Toulon. Si j’arrive à répondre à toutes ces interrogations, « pourquoi je suis là ? », « qu’est-ce que je peux apporter ? », ce sera un bon début."



Si le RCT ne s'est pas qualifié pour les phases finales du Top 14, le titre glané en Challenge Cup, le premier depuis 2015, a ravivé la flamme chez les supporters comme chez les joueurs. Alun Wyn Jones espère donc apporter sa pierre à l'édifice et permettre à la formation triple championne d'Europe de démarrer la saison de la meilleure des manières.



Pour rappel, il n'y aura pas de matchs de Top 14 pendant la Coupe du monde. Le Gallois n'aura donc que peu d'occasions de jouer avec Toulon. Mais ce n'est une raison pour lui de ménager ses efforts. "Comme il y a beaucoup d’absents, ils espèrent que je vais pouvoir apporter un peu d’expérience. J’espère que je vais pouvoir laisser une marque."



Le deuxième ligne est très au fait de l'histoire du club. Il n'est d'ailleurs pas le premier gallois à défendre les couleurs de Toulon. Certains de ses compatriotes ont d'ailleurs remporté des titres, à l'instar de Gethin Jenkins en 2013 et de Leigh Halfpenny en 2015. "En arrivant ici, j’ai vu les joueurs qui ont porté ce maillot et ce qu’ils ont réussi à faire ici. Je dois gagner le respect de mes coéquipiers, des coaches, mais aussi des supporters. J’espère pouvoir le faire."

S'il ne va pas rester longtemps à Toulon, Alun Wyn Jones devrait marquer les esprits de ses coéquipiers. Évoluer aux côtés d'une telle légende, même pendant quelques mois, c'est forcément formateur. On imagine qu'il n'aura pas seulement un rôle de joueur au sein du groupe. Il devrait aussi prodiguer de précieux conseils aux autres avants.



Pour rappel, Alun Wyn Jones a renoncé à participer à la Coupe du monde de rugby en France à l'instar de plusieurs autres joueurs gallois. Un coup dur pour le Pays de Galles qui a perdu des éléments d'expérience. Et ce, alors que les résultats ne sont pas au rendez-vous. On peut imaginer que ce choix a été motivé par l'envie de laisser la place aux jeunes et de démarrer un nouveau cycle.