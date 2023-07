VIDEO. RUGBY. INSOLITE. Les clubs du Top 14 vus par les touristes parisiens ! Vous n'êtes pas prêts !

À l'occasion de la présentation du calendrier du Top 14, le Stade Français est allé à la rencontre des touristes parisiens pour leur demander s’ils connaissaient ses adversaires.

RUGBY. A vos agendas ! Le calendrier complet du Top 14 2023/2024 dévoilé !La Ligue nationale de rugby a dévoilé le calendrier du Top 14 cette semaine. En cette année de Coupe du monde, le championnat français sera impacté. En effet, il n'y aura pas de matchs pendant la compétition pour la première fois de l'histoire. Il n'y en aura donc que pour le XV de France pendant plusieurs semaines. Des Bleus menés par leur capitaine Antoine Dupont qui font partie des favoris pour le titre.



L'Hexagone se prépare à vibrer pour l'ovalie dès le 8 septembre avec le coup d'envoi entre les Tricolores et les All Blacks. La fête promet d'être belle pendant toute la compétition et même avant.



En effet, de milliers de supporters sont attendus et ils ne vont pas se gêner pour jouer les touristes avant les matchs mais aussi après l'événement.



En attendant la Coupe du monde, plusieurs journées de Top 14 auront lieu au mois d'août (19 et 26) ainsi que le 2 septembre. Et il ne faudra pas se rater. Les points pris à ce moment-là pourraient faire la différence en fin de saison. Pour rappel, ces matchs se joueront sans les internationaux.



Certains clubs pourraient en profiter pour battre des cadors du championnat. On pense notamment à Toulouse ou au Stade Rochelais dont une partie des cadres sera avec le XV de France.



Du côté du Stade Français, on sera moins impacté que le champion de France et le champion d'Europe en titre. Les Parisiens entendent bien faire un début d'exercice tonitruant. Eux qui ont joué des coudes dans le haut de tableau durant une bonne partie de la saison dernière. Ils iront à l'USAP ainsi qu'à Montpellier et recevront le promu Oyonnax lors des trois premières journées. Un calendrier à la portée de Paris.



Des adversaires que connaissent bien les Parisiens, mais qu'en est-il des touristes de la capitale ? Une vidéo qui va très certainement vous faire beaucoup rire.