VIDÉO. RUGBY. Chance ou talent ? Ce offload en cloche offre une médaille à France 7 !

Du côté d'Hong Kong, l’équipe de France masculine de rugby à 7 a décroché sa deuxième médaille consécutive sur le circuit mondial.

Ce dimanche 2 avril, la France a eu une médaille. Cette dernière a été décrochée par les hommes du rugby à 7. Mieux encore, elle figure autour de leur cou après un magnifique Tournoi d'Hong Kong, La Mecque du rugby à 7 mondial. Après avoir échoué de peu face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale (12 à 7), ils se sont défaits de la Grande-Bretagne de deux petits points (19 à 17).

Durant cette petite finale, la dernière action a été salvatrice pour les coéquipiers de Jordan Sepho. Alors mené, Joseph Jefferson Lee s’apprête à marquer pour la France, mais il est rattrapé par deux défenseurs britanniques qui le pousse en touche. Impossible de faire une “passe standard” étant donné qu’un troisième homme s’apprête à intercepter un éventuel offload, le jeune joueur de 20 ans fait parler la vista (et sa réussite ?) et envoie un ballon en cloche par-dessus les défenseurs. Heureusement pour les Bleus, Stephen Parez ne traîne pas très loin et il ramasse le cuir avant de plonger dans l’en-but.

À un peu plus d’un an des prochains Jeux Olympiques, la tournure prise par l’équipe de France masculine de rugby à 7 fait rêver. Non-qualifiée pour la dernière édition au Japon, elle est assurée d’y figurer en 2024. Pour cause, toutes les équipes locales de sport collectif du pays organisateur sont qualifiées d’office. Le classement mondial importe donc peu pour les Bleus, mais ces derniers figurent tout de même à une solide quatrième place. Ils sont à un point des Fidji (3ᵉ) et à 9 points de l’Argentine (2ᵉ).

La moins belle affaire pour les filles

Vice-championne olympique en titre, le 7 de France féminin continue d’être sous ses standards cette saison. Si elles figurent, elles aussi, à la quatrième place du classement mondial, leur retard sur leurs rivales est plus conséquent. Terminant à la 5ᵉ place de ce Tournoi d'Hong-Kong, les Bleues n’ont eu qu’une seule médaille cette saison avec l’argent décroché à Sydney. Désormais, il ne reste plus que l’étape toulousaine pour espérer voir Séraphine Okemba et ses coéquipières décrocher un titre. Rendez-vous du 12 au 14 mai prochain du côté d’Ernest Wallon pour inverser la tendance et finir sur une bonne note.