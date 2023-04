RUGBY. Et si la principale force du XV de France n'était pas le Top 14 ? (Eh oui, on ose)

Au-dessus de la plupart des équipes du monde depuis 2020, à qui le XV de France doit la plus grosse partie de son salut ? Au Top 14 ? Pas seulement…

Quand quelque chose va mal, on cherche des coupables, mais que se passe-t-il quand ça va (vraiment) mieux ? Eh bien, la logique voudrait que l’on rende la pareille. Dans ce cas-là, il est utile de savoir à quel moment le rugby français a commencé à se montrer sous de meilleurs jours. Pour établir une date, il est difficile de prendre une mesure à l’aide de notre bien-aimé championnat de France.

En effet, durant presque une décennie, le Top 14 a plus souvent été une course aux stars qu’aux espoirs français. De plus, les très nombreux et variés champions français de cette époque empêche de fixer une valeur étalon sur cette période. Est-ce bien ou mal ? Ce n’est pas à un rédacteur/journaliste/passionné parmi d’autres d’en décider. Il serait hypocrite de dire que les performances continentales d’équipes comme le RC Toulon n’ont pas permis a minima de maintenir le bateau français à flot. Que l’on parle de l’apport sportif direct via les résultats et titres ou de l’image indirectement renvoyée au grand public. Les photos des jeunes Carbonel et Dupont avec Sir Wilko’ n’en sont qu’un exemple parmi tant d’autres. Par ailleurs, cette jeune génération et sa méthode de formation au niveau international ont apporté bien plus à notre sélection.