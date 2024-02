VIDÉO. RUGBY. C’est la routine, l’Écosse de van der Merwe humilie (encore) l’Angleterre

Depuis maintenant 4 ans, l’Écosse prend régulièrement le dessus sur les Anglais grâce à son arme de destruction massive : Duhan van der Merwe.

C’est la plus grosse rivalité de l’histoire de ce sport. Depuis plus de 150 ans, l’Écosse et l’Angleterre se cherchent des poux sur les terrains de rugby. Dernier épisode en date, une victoire 30 à 21 de l’Écosse, à Murrayfield, ce samedi 24 février dans le cadre du Tournoi des 6 Nations.

Pour ne pas changer les recettes qui fonctionnent, la victoire du millésime 2024 est liée à la performance de l’ailier Duhan van der Merwe, auteur d’un triplé. Alors que l’Écosse a été globalement dominée dans le jeu (56% de possession pour les Anglais), les locaux se sont néanmoins montrés beaucoup plus réalistes.

Presque chaque grosse occasion a été bonifiée par les trois quarts écossais, avec Duhan van der Merwe à la conclusion. Avec ses passes après-contact et ses appuis, Huw Jones a créé des intervalles, quand son compère Sione Tuipulotu a harcelé l’attaque anglaise en défense. En tout, la ligne d’attaque titulaire du XV du chardon a gagné 158 mètres avec le ballon et a battu 9 défenseurs. Clinique.

Duhan van der Merwe, le conquérant

À la 19ᵉ minute de jeu, Duhan van der Merwe remet les siens dans le bain. L’ailier profite d’une percée de Huw Jones pour aller dans l’en-but adverse. Avec cette action, l’Écosse revient à 3 points des Anglais.

Dix minutes plus tard, les visiteurs perdent le ballon. Ce dernier retombe dans les mains du second centre écossais, qui réalise (encore) un offload pour Duhan van der Merwe. Le Sud-Africain d’origine prend ensuite le large et élimine la défense anglaise avec sa vitesse, sur plus de 60 mètres de course. Une action dont il a l’habitude, mais qui reste toujours aussi impressionnante au vu du gabarit du joueur (1,93 m pour 105 kg).

Enfin, le joueur d’Édimbourg est à la conclusion d’un mouvement collectif à la 44ᵉ minute de jeu. Alors que le jeune Cameron Redpath vient de faire son entrée en jeu, ce dernier mystifie la défense anglaise. Finn Russell prend alors ses responsabilités et envoie un jeu au pied pour son ailier, ce dernier n’a plus qu’à aller dans l’en-but.

Pour rappel, Duhan van der Merwe avait déjà fait plier l’Angleterre avec ses exploits personnels l’an dernier, à Twickenham. Dans sa carrière, l’ancien joueur du MHR a marqué pas moins de 6 de ses 26 essais internationaux contre l’Angleterre, soit 23% de ses arrivées en Terre promise avec l’Écosse. À 28 ans, lui et sa sélection sont-ils devenus la bête noire du XV de la Rose ?

