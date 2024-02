6 NATIONS. Retour de 3 cadres et 170 sélections : l’Ecosse se gonfle à bloc pour fesser l’ennemi anglais

Un Toulousain, un mulet et un mètre cube sont de retour avec l’Ecosse pour affronter l’Angleterre à Murrayfield.

Ce match sent la poudre ! Si vous aimez l’histoire ou le rugby (ou les deux), mais forcément et au moins dans les grandes lignes la rivalité ancestrale entre l’Angleterre et l’Ecosse. L’envahisseur anglais face aux hommes en kilt du nord du mur d’Hadrien et, autour de la balle ovale, la Calcutta Cup.

Le plus vieux trophée de la planète rugby, décerné depuis 1879, désormais dans le cadre du Tournoi des six nations. Bref, on vous passe les détails, mais à Murrayfield, il s’agit bien évidemment du match de l’année.

Plus que tout, on aime botter le cul des mangeurs de pudding, comme ce fut si bien fait par exemple en 2018, ou encore l’an dernier, à Twickenham, pour la première fois depuis bien longtemps.

De fait, les deux équipes se préparent pour un affrontement ardent et alors que Manu Tuilagi revient d’un côté, de l’autre, ce sont pas moins de 170 capes qui reviennent dans le groupe, en seulement 3 joueurs.

Absent en ce début de Tournoi sur blessure, le Toulousain Blair Kinghorn (26 ans, 53 sélections) est de retour ! Nul doute qu’il devrait récupérer une place de titulaire à l’arrière, là où sa taille (1m96) pourrait faire merveille dans le second rideau et être précieuse pour résister aux contests du roi des airs Freddie Stewart (1m96 aussi).

Et ce n’est pas tout, car l’inoxydable pilier droit WP Nel (37 ans) est de retour également, et pourrait intégrer le banc pour amener sa robustesse en mêlée notamment. Alors que l’une des icônes du pays des Scots revient lui aussi : Hamish Watson.

Passé les galères, son mulet à repoussé et malgré l’émergence de Rory Darge, le flanker de 32 ans est bien décidé à briller encore sous le maillot du Chardon. A voir désormais le choix que fera le sélectionneur Townsend : celui de la densité, ou celui de la guerre du sol. Auquel cas, l’enfant de Manchester pourrait bien et plébiscité…