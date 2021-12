VIDEO. RUGBY. Au Portugal, les Lusitanos marquent un essai en mode All Blacks

Vainqueur des Brussels Devils ce samedi 04 décembre, les Lusitanos ont encore fait preuve de domination en Super Cup.

24 points sur 25 possibles. Tel est le bilan de la franchise portugaise des Lusitanos pour cette première édition de Rugby Europe Super Cup. La compétition créée pour apporter un cadre professionnel et international aux petites nations d’Europe semble avoir son effet ! Après leur belle performance face au Japon, le rugby portugais continue de montrer qu’il en a sous le capot. Dans le cadre de la cinquième journée, les Lusitaniens n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires du jour. Les Brussels Devils ont encaissé un douloureux 53 à 14. Les Belges n’ont rien pu faire dans un affrontement où ils n’ont eu le droit qu’aux miettes. Avec 8 essais à 2 pour les Portugais, mais aussi 208 passes à 77, la journée semblait plus proche de la balade pour eux. Ils réalisent également un beau 100% aux plaquages durant la rencontre. RUGBY. VIDEO. Personne n'en parle, mais le Portugal a failli réaliser l'exploit de l'année

À la 56ème minute de jeu, les hommes emmenés par Patrice Lagisquet ont notamment réalisé un beau mouvement plein de réussite. Après une passe plus que compliquée, José Paiva Dos Santos perce la défense belge puis la transmet à son arrière. Dans le mouvement, ce dernier joue au pied pour lui-même, mais se fait rattraper à quelques centimètres de la ligne. Le numéro 21 Pedro Lucas vient alors chercher la balle dans le ruck tout juste formé et plonge dans l’en but.

We're used to seeing this class from the @PortugalRugby Lusitanos this year, Pedro Lucas completes another⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ score! pic.twitter.com/jz6v0jTTWt — Super Cup (@RESuperCup) December 4, 2021

Le Portugal de Lagisquet affiche ses ambitions en vue de la Coupe du monde 2023Toujours en course pour la qualification à la coupe du monde de rugby 2023 en France, la sélection portugaise pourrait faire valoir sa belle forme du moment. Pour l’instant, si la Géorgie semble être la grande favorite pour se qualifier en tant qu’équipe “Europe 1”, la seconde place directement qualificative est largement à leur portée. En effet Samuel Marques et ses coéquipiers sont actuellement 3eme du classement de qualification. Ils sont à égalité avec la Roumanie, seconde. S'ils parviennent, ils seront reversés dans la poule B du prochain mondial. Cette dernière comprenant l’Afrique du Sud, l’Irlande, l’Ecosse et un adversaire encore à déterminer. Si leur troisième place est conservée, ils devront disputer le tournoi de barrage. Pour rappel, les Lusitaniens s’étaient déjà qualifiés pour la coupe du monde 2007 en France. Bis repetita ?