RUGBY. VIDEO. Personne n'en parle, mais le Portugal a failli réaliser l'exploit de l'année

Treize points d’écart. C’est la différence finale entre le Japon et le Portugal lors du match qui opposait les deux nations ce samedi 13 novembre en terre lusitanienne. Un écart proche du break, mais qui traduit mal la dynamique de la rencontre. En effet, les locaux portugais, 19ème nation mondiale au classement World Rugby, n’avaient que 6 points d'écart sur les Japonais à la 80ème minute de jeu. D’autant plus que les coéquipiers de Mike Tadjer étaient en possession de la balle et dominaient les duels. Quelques minutes avant, Kotaro Matsushima sauvait in extremis les Japonais d’un essai casquette en aplatissant dans son en but. Sous pression, les anciens quarts-de-finalistes de la Coupe du Monde 2019 se mobilisent en défense. Soudain, l'arrière des Brave Blossoms, Ryohei Yamanaka, intercepte une passe portugaise et file à l’essai, 60 mètres plus loin.

The late intercept try in last minute of Portugal vs Japan. This was a *huge* call to commit here from Yamanaka. It was two on one, there was nobody back there for Japan to cover, and hitting ball up with one arm it probably would have been a penalty try if he did not gather it. pic.twitter.com/nRAjIpx9m0