VIDEO. RUGBY. Antoine Dupont et ses coéquipiers accueillis comme des rock stars à Toulouse

Le Stade Toulousain a présenté ses deux trophées au Capitole, acclamé par une foule de supporters. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont célébré un troisième doublé mémorable.

Champion de France pour la 23e fois ce vendredi soir aux dépens de Bordeaux, le Stade Toulousain a présenté non pas un mais deux trophées ce samedi à Toulouse.

Le retour des champions 👑 pic.twitter.com/KIGP6Lqkfj — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 29, 2024

Les rouge et noir ont non seulement remporté le Brennus cette saison mais aussi la Champions Cup. Réalisant au passage un troisième doublé pour le plus grand bonheur de leurs supporters.

Lesquels s'étaient déjà réuni en nombre il y a quelques semaines lors de la présentation de la coupe d'Europe. Selon la Dépêche, ils étaient pas moins de 11 000.

L’ambiance monte au Capitole 🔥 pic.twitter.com/ErZGAAwLF2 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 29, 2024

Ce samedi, ce sont également des milliers de fans du Stade Toulousain qui ont attendu puis célébré leurs champions sur la place du Capitole. Il a fallu faire preuve de patience puisque le groupe a été retardé. Et ce n'est qu'à 19H30 qu'ils ont atterri à Toulouse au lieu de 15H30.

Le demi de mêlée et homme de la finale Antoine Dupont ou encore le troisième ligne anglais Jack Willis ont profité de la foule, façon rock star.

Petit bain de foule 😎 pic.twitter.com/ZF7ykzHBm7 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 29, 2024

Paquito dans la foule pour Antoine Dupont et Jack Willis place du Capitole !! 🔴⚫ #ST #Top14 #Rugby pic.twitter.com/JuCYKQ62Hy — La Dépêche Sports (@Ladepechesports) June 29, 2024

Une belle communion avec les supporters avec notamment un clapping avec les joueurs depuis le bus. Comme les joueurs, les Toulousains ne semblent jamais rassasiés par les titres.

On ne sait pas si la fête va se poursuivre pendant plusieurs jours comme l'an passé. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'heure des vacances bien méritées est arrivée. Enfin pas pour tout le monde puisque Antoine Dupont va être sur le pont avec l'équipe de France à 7 en vue des Jeux olympiques.