VIDEO. Rugby à 7. Les Bleus corrigent l'Australie à Madrid, Ciofani brille avec un triplé !

Les équipes de France de rugby à 7 ont démarré fort à Madrid. Les Bleues ont écrasé les Fidji et les Bleus ont dominé l'Australie. Le parcours vers la finale s'annonce prometteur.

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre Antoine Dupont et France 7 lors de la Grande Finale à Madrid ?Ce week-end, les équipes de France de rugby à 7 sont en lice à Madrid dans le cadre de la grande finale du circuit mondial. Contrairement aux années précédentes, le titre n'est décerné à la nation qui a terminé en tête du classement général. C'est à l'issue de cet ultime tournoi et de la finale qu'on connaîtra les vainqueurs, indépendamment du rang.

Les Tricolores ont donc toutes leurs chances. Et cela a plutôt bien démarré pour nos Bleu(e)s avec des succès probants aux dépens des Fidji chez les femmes et de l'Australie côté masculin. Ce vendredi, France 7 féminin a montré la voie en passant 36 points aux Îliennes.

Ciofani a été particulièrement en vue et en cannes avec un triplé. De bon augure pour la suite de la compétition mais aussi pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Dezou, Izar, Christiaens ont également passé la ligne de craie.

4e essai et doublé pour Anne-Cécile Ciofani dans cette opposition face aux Fidji



22-7



Retrouvez tout le HSBC SVNS MADRID en exclusivité, gratuitement et en Français sur Rugbypass TV 📺 🇫🇷 ! https://t.co/mNLCusPxv5#HSBCSVNSMADe pic.twitter.com/NpUWMEkHID May 31, 2024

Prochain rendez-vous ce samedi contre l'Irlande (12h) puis l'Australie à 15h27. Un adversaire que France 7 a affronté dès son entrée dans la compétition ce vendredi soir. Sans Dupont, sur le banc, les Bleus n'ont pas fait dans la dentelle. A la pause, les hommes de Daret menaient largement 19 à 0.

Mais on sait que tout peut aller très au rugby à 7. Après les réalisations de Riva (2e), Sepho (6e), Pasquet (7+2), Forner (12e) et Mazzoleni (13e) y sont aussi allés de leurs essais tandis que Sepho a doublé la mise à la 9e minute.

Une première rencontre qui lance parfaitement l'équipe de France dans ce tournoi. Forts de leurs succès à Los Angeles, les Tricolores espèrent aller le plus loin possible. Ils feront face aux leaders du classement général argentins avant 18h avant de retrouver la Grande-Bretagne à 21h.

RUGBY. France 7. Antoine Dupont va-t-il ajouter un nouveau trophée international à son armoire déjà bien remplie ?On peut imaginer qu'Antoine Dupont, récent vainqueur de la coupe des champions avec le Stade Toulousain, aura droit à quelques minutes de temps de jeu lors de ces matchs de poules. Il avait été ménagé cette semaine suite à la finale éreintante face au Leinster. Mais on connait les qualités physiques du demi de mêlée et son envie d'aider l'équipe de France à briller.