A quelle heure et sur quelle chaîne suivre Antoine Dupont et France 7 lors de la Grande Finale à Madrid ?

La Grande Finale de rugby à 7 à Madrid avec Antoine Dupont ! Découvrez où et quand suivre les matchs de France 7 pour soutenir les Bleus dans cette compétition palpitante.

Les amateurs de rugby à 7 attendent avec impatience la Grande Finale du circuit mondial à Madrid, qui promet d'être un événement spectaculaire. Dès ce vendredi, Antoine Dupont et l’équipe de France 7 se battent pour le titre ultime après une saison palpitante. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer de cette ultime étape du circuit mondial avant les JO de Paris.

Après sept tournois réguliers, les huit meilleures équipes masculines et féminines se retrouvent à Madrid pour déterminer les champions de la saison. En effet, depuis cette année, le titre n'est plus décerné au premier du classement général. Il faudra terminer à l'une des deux premières places pour se hisser directement en demie. Le vainqueur sera celui qui remportera la finale.

Chez les hommes, la France affrontera des adversaires de taille dans la poule A, comprenant l'Argentine, l'Australie et la Grande-Bretagne. De l'autre côté, la poule B regroupe la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, les Fidji et l’Afrique du Sud, tous prêts à en découdre. Du côté des Féminines, l’Australie, la France, les Fidji et l’Irlande sont en lice dans la poule B. "À l’approche de cette grosse échéance que seront les Jeux Olympiques, on a vraiment envie de gagner. Il ne reste plus beaucoup de temps, un seul tournoi, donc on veut vraiment se donner les moyens d’aller chercher cette médaille d’or pour marquer les esprits", confie la capitaine des Bleues Carla Neisen.

Antoine Dupont, l'attraction principale

Fraichement couronné en Champions Cup avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont, fait partie de l'effectif de France 7 pour cette finale. Sa présence apporte non seulement une touche de magie, mais aussi du talent à l’équipe qui n'en manque pourtant déjà pas. Dupont, qui a impressionné la planète ovale à XV lors de la finale face au Leinster, pourrait une nouvelle fois être au centre de toutes les attentions.

Programme de France 7 :

Vendredi 31 mai : Australie – France (19h05, heure française)

Samedi 01 juin : Argentine – France (17h51)

Samedi 01 juin : France – Grande Bretagne (20h55)

Les matchs de poules l'équipe de France masculine débuteront dès le vendredi 31 mai avec des rencontres explosives. La France entrera en lice à 19h05 face à l’Australie. Samedi, le duel contre l’Argentine est prévu à 17h51, suivi d'un match crucial contre la Grande-Bretagne à 20h55. Ces rencontres seront déterminantes pour la suite du tournoi et les chances de la France de se hisser jusqu'en finale.

Programme de France 7 féminin :

Vendredi 31 mai : France – Fidji (13h28, heure française)

Samedi 01 juin : France – Irlande (12h00)

Samedi 01 juin : Australie – France (15h27)

Où regarder les matchs ?

Pour suivre ces affrontements intenses, rendez-vous sur le site de RugbyPass ainsi que sur la plateforme de France TV Sport. Au-delà de la gloire immédiate, cette finale est également une préparation cruciale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les performances à Madrid serviront de tremplin pour les équipes visant l'or olympique. Avec Antoine Dupont en tête d’affiche, l’équipe de France 7 espère non seulement briller à Madrid, mais aussi établir une dynamique victorieuse en vue des JO.

On va jouer le titre face aux sept autres meilleures nations mondiales, c’est quelque chose d’inédit. Il y a beaucoup d’excitation à l’idée de pouvoir devenir champion pour la première fois de l’histoire. Cela nous va bien car on est une équipe qui veut saisir toutes les opportunités. Là, c’est une opportunité incroyable et énorme pour l’équipe de France qui se présente. (Paulin Riva, via le site de France Rugby)

Cette Grande Finale à Madrid n'est pas seulement une conclusion de saison, c'est aussi le théâtre d’un tout nouveau barrage de promotion et de relégation. Les équipes classées de la neuvième à la douzième place du SVNS 2024 s'affronteront pour sécuriser leur place sur le circuit mondial face aux meilleures équipes du World Rugby HSBC Sevens Challenger 2024.