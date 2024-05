RUGBY. France 7. Antoine Dupont va-t-il ajouter un nouveau trophée international à son armoire déjà bien remplie ?

Antoine Dupont, demi de mêlée du Stade Toulousain, est nommé pour le titre de ''Rookie'' de l'année en rugby à sept. Ses performances éclatantes à Vancouver et Los Angeles ont captivé le monde du rugby.

Le demi de mêlée du Stade Toulousain et de l’équipe de France, Antoine Dupont, pourrait bien ajouter un nouveau trophée à sa collection déjà impressionnante. À 27 ans, il figure parmi les nominés pour le titre de "Rookie" de l'année, comprenez meilleur débutant, sur le circuit mondial de rugby à sept.

Une distinction convoitée qui met en lumière les nouveaux talents des compétitions internationales. Notez qu'il s'agit d'un trophée unique pour les joueurs des compétitions féminine et masculine. Dupont, souvent décrit comme le joueur le plus complet de sa génération, a fait ses débuts au rugby à sept cette année à Vancouver. Malgré son statut de nouveau dans la discipline, il a rapidement démontré qu'il était bien plus qu'un simple débutant.

Ses performances éclatantes ont permis à la France de remporter son premier titre en 19 ans du côté de Los Angeles, prouvant une fois de plus sa capacité à s'adapter et à exceller dans n'importe quelle forme de rugby. Ce trophée serait une reconnaissance supplémentaire pour Dupont, déjà couronné de succès avec le titre décroché en Coupe des Champions aux dépens du Leinster.

Aux côtés de nominés tels que Juana Stella (Espagne) et Carissa Norsten (Canada), Dupont se distingue non seulement par son âge mais aussi par son palmarès. Henry Palmer (Australie) et Quewin Nortje (Afrique du Sud) font également partie de la liste restreinte chez les hommes.

L'impact de Dupont à Vancouver a été indéniable. Chaque action de jeu le mettant en scène a fait le tour des réseaux sociaux. Il a été un véritable catalyseur pour son équipe, enchainant plaquages, passes décisives et essais, prouvant qu'il était prêt pour ce format plus court du jeu.

Tom Mitchell, ancien joueur emblématique de rugby à sept, s'est par ailleurs incliné devant les exploits du Tricolore. Selon lui, Antoine est le parfait exemple du joueur capable de passer du rugby à XV au rugby à sept avec brio, ajoutant une corde supplémentaire à son arc déjà bien fourni. Récemment, la légende du rugby irlandais Brian O'Driscoll a estimé qu'il était bien parti pour devenir le meilleur joueur de l'ére professionnelle.

En fin de compte, ce titre de meilleur débutant de l'année serait une juste récompense pour un joueur qui ne cesse de repousser les limites de son talent. Antoine Dupont, véritable phénomène du rugby moderne, a toutes les cartes en main pour ajouter ce nouveau trophée à son impressionnante armoire à trophées. Lui qui a été désigné meilleur joueur du monde en 2021, meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2020, 2022 et 2023 et de la Champions Cup en 2021 et 2024. Sans oublier le Grand Chelem en 2022 et les titres glanés avec Toulouse en Top 14 et en coupe d'Europe.