[VIDEO] Ces essais marqués en finale qui ont une histoire spéciale

Dans le cadre de sa semaine dédiée à la finale de Top 14, Canal + nous offre un reportage sur les réalisations lors des ultimes rencontres de championnat.

Dans l’histoire, beaucoup d’essais ont été marqués en finale de Top 14. Mais ce qui est sûr, c’est que chaque personne qui a aplati à dame garde ce souvenir à vie. Dans le cadre de sa semaine Brennus, Canal + nous propose de suivre les témoignages des quelques méritants qui ont eu le plaisir de glisser dans l'en-but du Parc des Princes ou du Stade de France. En passant de Yoann Huget à Denis Charvet, chacun semble se souvenir de ce moment comme si c’était hier.



Des souvenirs parfois atypiques comme l’essai de David Jaubert en 1987, qui à 18 ans se voit rentrer en finale pour marquer un essai permettant à Toulon de remporter la finale. Tout cela sous l'œil de Daniel Herrero. Ou bien encore, la belle combinaison en touche du talonneur du Biarritz Olympique, Benoît August, qui permettait à l’équipe basque de surclasser un peu plus encore les Toulousains de Fabien Pelous en 2006. L’arrière de Castres, Julien Dumora, explique son ressenti après avoir conclu de la plus belle des manières sa belle saison 2018 : “C’est après-coup que l’on se rend compte qu’on a marqué en finale. [...] Ce sont des images qui restent et dont on se souvient, forcément.”