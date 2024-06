VIDÉO. Renversé sur son aile, Damian Penaud reste bouche-bée devant ce ''platane'' Fidjien du Racing

En barrage face au Racing, Damian Penaud a subi la puissance physique de Vinaya Habosi et en a rigolé, avec son phrasé unique…

Pour ceux qui n’étaient pas là, on recontextualise : ce dimanche soir, l’UBB s’est donc imposée 32 à 17 face au Racing 92 à l’issue d’un match maîtrisé.



Plus disciplinés, mieux organisés, les Bordelais s’en sont aussi remis à quelques grosses individualités qui leur ont souvent débloqué les situations, à l’image de Madosh Tambwe et Tevita Tatafu.





Et Damian Penaud ? Ménagé ou gêné physiquement, la machine à scorer tricolore n’était pas dans un grand soir. L’ailier de 27 ans est d’ailleurs à la mi-temps, avant d’entrer à nouveau en fin de rencontre.



Était-ce le Micro de Canal Plus qui lui était collé sur le corps qui l’a gêné ? Bonne question. Ce que l’on sait en revanche, c’est que cette innovation technique a une nouvelle fois pu nous permettre d’être au plus proche du terrain et d’y découvrir un moment habituellement privé. Mais aussi tout le naturel et l’auto-dérision de Damian Penaud…

TOP 14. ''On va voir si notre staff médical est bon'' : l'UBB inquiète pour Big Ben TameifunaComme sur cette action où, après s’être fait renversé dans son couloir par Vinaya Habosi, Penaud donne son ressenti à son coéquipier Nicolas Depoortere, sous les poteaux : "J’ai rarement vu ça. Je pensais le faire bouger… C’est un platane, frérot. C’est un arbre le type."



Le puissant ailier fidjien du Racing (1m79 pour 100kg) - énorme potentiel mais pas toujours en verve depuis son arrivée dans les Hauts-de-Seine - venait en effet de l’envoyer sur les fesses, avant de résister à Romain Buros pour aller inscrire un exploit personnel de 40 mètres…



Finalement refusé pour un léger en-avant de passe d’Antoine Gibert au départ de l’action. L’un des seuls coups d’éclat du Racing 92 ce dimanche soir.