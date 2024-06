TOP 14. ''On va voir si notre staff médical est bon'' : l'UBB inquiète pour Big Ben Tameifuna

Vainqueur du Racing sans flancher, l'UBB aura néanmoins bien besoin de son Big Ben Tameifuna pour défier le Stade Français en demi-finale du Top 14. Lui qui est sorti très tôt et touché, dimanche soir.

De prime abord, cela pourrait ressembler à une soirée parfaite pour l’UBB. Victorieux sans trembler du Racing, portés par une ambiance des très grands soirs à Chaban, les Girondins ont validé leur qualification en demi-finale.





Une rencontre qui se jouera au Matmut-Atlantique de Bordeaux, on le rappelle… Ce qui doit donner de vraies idées à l’UBB, qui évoluera donc quasiment à domicile, face à une équipe du Stade Français solide, mais pas franchement impressionnante vu le contexte qui s’annonce.



TOP 14. Tambwe le King, le ''PullSurLesEpaulico'', etc. Les réseaux sociaux vibrent devant UBB - Racing 92Même si celui-ci pourrait s’être compliqué. On s’explique : ce dimanche soir face au Racing, les hommes de Yannick Bru on en effet perdu l’une de leur deux plus belles poutres devant. Touché à l’épaule sur une charge face à Camille Chat, Ben Tameifuna est en effet sorti très grimaçant à la 30ème minute de jeu.





Le talonneur francilien lui est retombé sur l’épaule, alors en hyper-extension. Résultat ? "Il a eu une lésion sur l’épaule qui n’est pas très grave mais qui doit être traité dans la semaine", disait le manager de l’UBB à Sud-Ouest.



VIDEO. Des culs, des raffuts, des ''hits'' : ''Big Ben'' Tameifuna (148kg) marche sur la défense de BayonneQui, s’il se voulait rassurant au sujet d’un garçon qui en a vu d’autres, envoyait aussi une petite pièce aux kinés et médecins du club : "On a voulu prendre beaucoup de précautions. Ben est très important dans notre équipe. On va voir si notre staff médical est bon (sourire)."





Qu’on se le dise, déjà privée de son maître à jouer Matthieu Jalibert, l’UBB aura en effet besoin de toutes ses forces vives pour accueillir comme il se doit le Stade Français.

Et notamment de son cube d'origine tongienne, dont on ne crache jamais sur les 148kg pour tenter de concasser le 2ème mur le plus hermétique de France…