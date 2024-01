VIDEO. Des culs, des raffuts, des ''hits'' : ''Big Ben'' Tameifuna (148kg) marche sur la défense de Bayonne

Ben Tameifuna a réalisé l'un de ses tous meilleurs matchs sous les couleurs de l'UBB ce samedi. Surpuissant, le joueur le plus lourd du championnat a tout renversé.

A 32 piges et après plus de 8 ans (déjà !) en France, Ben Tameifuna est l’un des chouchous de l’Hexagone. On put d’ailleurs encore un peu plus s’en persuader lorsque, lors du Mondial en France à l’automne dernier, le capitaine des Tonga était acclamé à chaque fois qu’il touchait le ballon.

RUGBY. Les Springboks battent les Tonga menées par le chouchou des réseaux ''Big Ben'' TameifunaIl faut dire qu’entre son sourire bien souvent vissé au visage et ses fulgurances techniques qu’il apprécie tant (pas de l’oie, jeu au pied, couverture du second rideau…), le tout réalisé par un bonhomme de près de 150kg, Big Ben ne passe pas inaperçu. Mais s’il fait souvent lever les foules, c’est aussi et surtout parce que c’est une terreur sur les fondamentaux du poste de pilier.

VIDEO. Quand Ben Tameifuna envoie ses 150 kilos dans les airs, ça ne rigole pasLarge comme une machine à laver, l’ancien droitier des Chiefs est le genre de meuble sur lequel il vaut mieux éviter de se cogner le pied. Et de se frotter, tout simplement. Littéralement surpuissant, raide comme les kicks de Jérôme Le Banner sur l’homme en défense et fort en mêlée, Tameifuna est en plus de ça très mobile et explosif pour son poids.



A 32 ans désormais, Yannick Bru gère parfaitement son temps de jeu cette saison et, en forme comme rarement physiquement, Big Ben affiche donc une forme étincelante. Samedi dernier, l’Aviron Bayonnais l’a appris à ses dépens, voyant ses défenseurs voler en éclat à chaque fois que le colosse du Pacifique prenait le ballon.

VIDEO. Top 14 - Racing 92. ''Big Ben'' Tameifuna claque une pénalité de 40m en coinEn vous épargnant les détails, que vous pourrez voir en vidéo ci-contre, notez que celui qui compte 155 matchs de Top 14 a battu 5 défenseurs, réalisé 2 franchissements, inscrit 1 essai et parcouru 51 mètres la gonfle entre les mains.

Ajoutez à cela une solide prestation en mêlée, pas mal de travail dans les zones d’ombre et un beau timbre sur son homologue Tevita Tatafu qui lui faisait exploser le ballon dans un choc à 280kg, et vous obtiendrez un match 5 étoiles du joueur le plus lourd du championnat.





Bref, avec un animal pareil pour caler sa mêlée et la mettre dans l’avancée, l’UBB peut voyager…