VIDEO. Quand un 3ème ligne de 98kg rencontre un pilier de 153kg, ça donne la cartouche de l'année !

James Venter, flanker des Sharks, a fait l'amère expérience de croiser la route d'un pilier des Lions, plus lourd qu'Uini Atonio...

Ah l’Afrique du Sud et ses poètes… Ce week-end en URC, s’affrontaient les Lions de Johannesburg et les Sharks de Durban. Un duel 100% sud-africain, donc, pour toujours plus de finesse. Le pauvre James Venter en a d’ailleurs fait les frais. Lui ? C’est un 3ème ligne au profil plaqueur/gratteur qui est pourtant plutôt habitué à distribuer qu’à recevoir, comme on dit. Tout en muscles et taillé dans le bois façon Tom Curry, le flanker de 26 ans (1m82 pour 98kg) a bien failli toquer à la porte des Springboks par moments. Il faut dire que sur le pré, le garçon est plutôt du genre remuant !

VIDEO. Retenez bien le nom d'Henco Van Wyk, la dernière pépite élevée à l'hormone sud-africaine

Oui mais voilà, la musculation a beau améliorer certaines choses, elle n’est pas encore en mesure de dépasser les lois de la physique. Et ça, Venter l’a appris à ses dépens ce week-end en croisant la route du peu athlétique pilier des Lions Asenathi Ntlabakanye. Le droitier a beau ressembler davantage à un pilard de 4ème série qu’à Terminator, il a montré au musculeux numéro 6 des Sharks que 153kg alliés a un peu de punch feront toujours plus mal que beaucoup d’explosivité sur un garçon de 55kg de moins. Résultat ? Arrivé lancé derrière une touche proche de sa ligne, Venter est tombé sur un mur et s’est retrouvé les 4 fers en l’air au moment de l’impact. OUTCH ! Comme Rob Herring avec Uini Atonio le week-end précédant, le Sud-Af sait donc ce que ça fait que d’aller s’empaler sur une carcasse de près de 150kg. Et ils doivent certainement le déconseiller à tout le monde…



Envoyé de mon iPhone