VIDEO. Quand ton talon et ton pilier décrochent la caravane, ça donne un essai totalement dingue !

Le match entre Nouvelle-Orléans et Toronto comptant pour la Major League rugby a été marqué par le superbe essai d'un talonneur après une course folle d'un pilier.

Champions Cup. Pourquoi l'essai opportuniste de Sheehan face à Toulouse a-t-il été accordé ?On l'a encore vu lors de la demi-finale entre le Leinster et le Stade Toulousain avec l'essai opportuniste de Sheehan. Dans le rugby moderne, les joueurs de première ligne sont de véritables machines. Des rugbymen, qui allient puissance et explosivité, capables d'inscrire de superbes essais et pas seulement de pousser en mêlée. En témoigne cet essai inscrit au sein du championnat américain lors du match entre la Nouvelle-Orléans et Toronto. Alors que son équipe était sous pression dans ses 22m, le pilier Jarred Adams a vu une opportunité dans l'axe du ruck. Il a surpris tout le monde et pris le meilleur sur deux défenseurs avant de mettre les cannes. Ses appuis lui ont ensuite permis de battre deux nouveaux adversaires. Repris, il a eu la lucidité de servir son demi de mêlée en soutien. Ce dernier s'est rué vers la Terre promise mais sa course s'est terminée juste devant l'en-but. Qui était là pour poursuivre cette formidable action de plus de 80 mètres ? Le talonneur Eric Howard qui avait parfaitement suivi le mouvement avant de surgir dans un timing parfait !