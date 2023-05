Champions Cup. Pourquoi l'essai opportuniste de Sheehan face à Toulouse a-t-il été accordé ?

Ce samedi, le Stade Toulousain a commis de nombreuses erreurs lui coûtant la victoire face au Leinster. Et parmi elles, cette incompréhension amenant l’essai de Sheehan…

TOULOUSE. RUGBY. ‘‘C’est dur de discuter derrière’’ : exemplaire, Antoine Dupont ne ronchonne pasSamedi, aux alentours de la 26ème minute de jeu, nombreux sont les supporters toulousains qui ont dû enrager en voyant le talonneur du Leinster Sheehan profiter de la maladresse de Paul Graou pour inscrire le troisième essai des Irlandais. Une réalisation qui, au-delà de permettre aux locaux de prendre 20 points d’avance, a eu le droit à sa petite polémique. Mais avant tout, remettons un peu de contexte. Après une petite demi-heure à l’avantage des hommes de Van Der Flier (20 à 7), les Toulousains veulent repartir s’installer dans le camp du Leinster. Après une touche bien captée par l’alignement rouge et noir devant les 22 mètres, le demi de mêlée Graou veut se saisir du ballon pour dégager. Malheureusement, celui-ci en perd le contrôle, et dans la précipitation, envoie une passe non-maîtrisée dans la tête de son coéquipier Willis. La gonfle tombe, ce qui permet au talonneur Sheehan de s’en emparer, avant de prendre de vitesse la défense toulousaine pour inscrire le troisième essai du Leinster. Une action ubuesque, qui est tout de suite contestée par de nombreux Toulousains, qui réclament un en-avant volontaire dans le maul. L’arbitre du jour, Monsieur Barnes, décide lui d’accorder l’essai, estimant que le numéro 5 Ryan est entré légalement dans le maul, et que le ballon n’est pas allé vers l’avant. Une décision qui sera confirmée par le TMO (arbitrage vidéo) juste avant la transformation.

RESUME VIDEO. Pas de miracle pour le Stade Toulousain, battu une fois de plus par le Leinster en demie Aucun ralenti de proposer

En revoyant les images du direct, l’on ne peut que confirmer le premier constat de Barnes : Ryan passe bien par le centre du maul. Celui-ci peut donc jouer le ballon sans aucun problème. En revanche, la deuxième partie de l’action est un peu plus floue. Car si l’arbitre anglais semble bien placé, nous ne voyons pas clairement si le joueur du Leinster tape sur le bras de Graou, ou bien sur le ballon. Pour rappel, il est autorisé de taper dans le bras ou la main d’un joueur pour lui faire perdre le contrôle du ballon. Quant au fait de taper le ballon en lui-même, cela est possible à condition que le ballon n’aille pas vers l’avant, auquel cas, c’est un en-avant volontaire. Une subtilité qui a son importance ici, mais que nous ne reverrons pas (une fois de plus) au ralenti. De quoi rendre fou les plus ardents supporters du Stade Toulousain, d’autant qu’à peine 10 minutes plus tard, aura lieu le fameux plaquage cathédrale de Porter sur Mallia. Un geste qui n'a donné lieu à aucun ralenti à la télévision au grand dam des supporters...