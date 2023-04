RESUME VIDEO. Pas de miracle pour le Stade Toulousain, battu une fois de plus par le Leinster en demie

Cinq essais ont permis au Leinster de battre le Stade Toulousain ce samedi en demi-finale de la Champions Cup. Les Irlandais visent une 5e étoile.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. La polémique enfle après le plaquage cathédrale non sifflé sur MalliaC'est un match qui n'a pas fini de faire parler. Ce samedi, le Leinster s'est qualifié pour la finale de la Champions Cup en battant le Stade Toulousain. A domicile, les Irlandais ont fait preuve de maitrise et de réalisme face aux hommes d'Ugo Mola. Ils ont surtout parfaitement su tirer profit de l'indiscipline de ces derniers pour marquer pas moins de cinq essais. Les deux cartons jaunes adressés à Ramos dans le premier acte (15e) ainsi qu'à Neti (56e) dans le second ont coûté très cher au leader du Top 14. On le sentait pourtant en capacité de s'imposer pour la première fois sur la pelouse du Leinster depuis 1997. Ahki avait d'ailleurs inscrit le premier essai dès la 8e minute. Puis les locaux ont mis la main sur le match pour ne plus jamais le lâcher. Plus précis, avec les deux réalisations coup sur coup de Conan (16e, 20e) et opportuniste à l'image de l'essai de Sheehan avant la demi-heure, ils ont mis Toulouse dans une position inconfortable.



Meafou a bien réduit la marque avant la pause, mais le Stade n'a jamais pu enclencher la marche avant. En grande partie à cause des cartons jaunes, mais aussi en raison de changements au sein de la ligne d'attaque. La blessure de Barassi a obligé Ntamack à quitter son poste d'ouvreur pour glisser au centre. Dupont en endossé la conduite de l'attaque tandis que Graou s'est positionné derrière les gros. D'aucuns pourront estimer que cette stratégie à 6 avants et 2 trois-quarts n'étaient pas la bonne. Mais c'est choix assumé par le staff qui pensait sans doute être au contact dans ce match. La différence aurait pu se faire grâce au banc. On a d'ailleurs vu que les finisseurs ont apporté du sang neuf dans le second acte. Mais ces changements précoces dans le premier ont semblé perturber le Stade qui a manqué de liant et de maitrise contrairement à son adversaire du jour. Lequel sera très dur à battre en finale dans son antre de Dublin.