VIDEO. CHAMPIONS CUP. La polémique enfle après le plaquage cathédrale non sifflé sur Mallia

La première période de la demi-finale entre le Leinster et le Stade Toulousain a été particulièrement animée. Les Irlandais ont inscrit trois essais par J. Conan (16e, 20e) et Sheehan (26e). Tandis que du côté des visiteurs, Ahki (8e) et Meafou (34e) ont trouvé la faille. Aux citrons, les hommes de Mola étaient menés 27 à 14 après avoir notamment évolué à 14 suite au carton jaune adressé à Thomas Ramos. Une décision qui a soulevé de nombreuses questions chez les supporters. Ces derniers estimant que l'action avait eu lieu loin de l'en-but. Une simple pénalité aurait pu suffire. Mais c'est un plaquage irlandais sur Mallia en fin de première période qui a particulièrement provoqué l'ire des fans du Stade Toulousain ainsi que l'interrogation de certains observateurs. A commencer par l'ancien international anglais Andy Goode qui n'a pas compris comment Porter avait pu échapper à un carton jaune.

Where’s the TMO gone? Head in the biscuit tin or gone to the toilet?! How’s he missed this clear yellow card for Porter for the tip tackle?! pic.twitter.com/2Aj7EkOUSn