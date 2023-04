TOULOUSE. RUGBY. ‘‘C’est dur de discuter derrière’’ : exemplaire, Antoine Dupont ne ronchonne pas

Après la lourde défaite face au Leinster, le capitaine du Stade Toulousain Antoine Dupont ne veut pas se trouver d’excuse.

Encore excellent en Irlande, les quelques gestes de classe d’Antoine Dupont et des autres Toulousains n’auront pas suffi. En cause, l’écart de point était trop grand ce samedi 29 avril à Dublin. Défait sur le score de 41 à 22, Antoine Dupont confie que les faits de jeu mis en avant pendant le match ne pouvait être la source d’un tel résultat. Pour Rugbyrama, le capitaine du Stade Toulousain exprime cette idée :

Une fois que l’écart est fait au score, qu’il y a plus de vingt points en notre défaveur, c’est toujours plus compliqué de parler de jeu ou de stratégie.[...] Encore une fois, quand on prend deux cartons jaunes, qu’on fait des fautes sur lesquelles on leur donne des points, c’est dur de discuter derrière. Que ce soit de l’arbitrage, de notre jeu ou de notre stratégie sur l’ensemble du match. Quand il y a quarante points contre soi, on ne parle de rien de tout ça.”

La mésaventure irlandaise

En sortant la tête de l’eau et de l’effervescence du match, il est effectivement compliqué de remettre l’entièreté de l’élimination sur un secteur ou acteur en particulier. C’est une somme d'erreurs isolées et diverses, conjuguée au réalisme du Leinster, qui ont crucifié des Toulousains très loin d'être mauvais. Évoqué à foison sur les réseaux sociaux, l’arbitrage a joué son rôle comme à chaque match. Bon ou mauvais ? Nous vous laisserons donner votre avis sous cet article, dans le calme et le respect d’autrui. Néanmoins, si les Rouge et Noir ont paru à l’aise dans l’animation offensive, ce n’est pas le cas dans tous les secteurs.

Avec la sortie prématurée de Pierre-Louis Barassi, les visiteurs ont eu du mal à se mettre au diapason défensivement. Sur l’aile droite, Mallia et Graou s’alternaient pour défendre sans grande harmonie en première mi-temps et la défense en général a été impactée après sa sortie. Ensuite, la volonté d’interception de l’ancien Agenais sur le second essai des Leinstermen, dans ses 22 et alors que Thomas Ramos avait écopé d’un carton jaune pour une action similaire 5 minutes auparavant, a été punie.

RUGBY. Sans faire de bruit, Jimmy O'Brien est devenu l'un des joueurs les plus efficaces de la Champions CupQuelques minutes plus tard, l’Argentin sauve in extremis les Toulousains d’un troisième essai (et de 20 points d'écart) après avoir eu le malheur de laisser O’brien seul sur l’aile. Bien évidemment, la défaite en demi-finale ne résulte pas uniquement de la performance de ces deux hommes, mais elle est le catalyseur d’une mauvaise gestion des temps faibles en première mi-temps. Une faillite minime certes, mais fermement punie par les coéquipiers de Josh van der Flier. Comme un (mauvais) signe du destin, une approximation et un coup du sort malheureux lance Sheehan qui aplatit à la 27ᵉ minute. Mais avec 20 points d’écart à ce moment-là, “c’est toujours plus compliqué de parler de jeu ou de stratégie” comme le dit Antoine Dupont. Espérons que la saison prochaine, les Français reçoivent le Leinster pour de tels matchs. Dans l'Hexagone, la vapeur des locomotives européennes se portera peut-être un peu plus vers les écuries du Top 14.

