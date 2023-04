RUGBY. Sans faire de bruit, Jimmy O'Brien est devenu l'un des joueurs les plus efficaces de la Champions Cup

Son nom et son profil ont beau passer inaperçu, Jimmy O’Brien est l’un des joueurs les plus efficaces de la scène européenne cette saison. Façon Juan Cruz Mallia.

Dans l’effectif pléthorique du Leinster, son nom n’est, pour ainsi dire, pas le plus ronflant du squad dublinois. Et pour cause, au milieu des Sexton, Van der Flier, Lowe, Ringrose et consorts, que représente le nom de Jimmy O’Brien à vos yeux ? En plus de porter l’un des patronymes les plus communs en Irlande, l’ailier droit des Boys in Blue n’a pas non plus un profil de jeu ni une gueule qui sortent du lot. Doté d’un physique banal (1m83 pour 90kg) et d’un style comme on en trouve partout en Irlande, le natif d’Eadestown doit forcément en faire plus que les autres pour se faire remarquer, même si le collectif a toujours pris le pas que l’individuel dans l’Eire.

RUGBY. Champions Cup. Toulouse roi du jeu au pied, le Leinster le plus disciplinéReste que grâce à son profil polyvalent, sa fiabilité et sa maîtrise du système du Leinster à la perfection, le 3/4 de 26 ans s’est donné le droit de gagner une place de titulaire à l’aile droite de la province irlandaise depuis plus d’un an. Capable également de jouer au centre ou à l’arrière, l’ancien du Newbridge College est devenu un indéboulonnable de la ligne arrière de Leo Cullen, au même titre que son compère générationnel Hugo Keenan. Un véritable utility back, titulaire à la place du remuant Jordan Larmour lorsque les Irishs sont au complet, par exemple. Et avec quelle efficacité ! Cette saison en Champions Cup, Jimmy O’Brien est d’ailleurs le joueur qui a le plus avancé ballon en main, avec 548 mètres parcourus. Il n’a pourtant pas les cannes de ce même Larmour, ni la puissance de James Lowe, mais est souvent mis sur orbite par ses partenaires qui possèdent cette faculté de déplacer le ballon avec propreté et d’aller rapidement chercher les couloirs des 15 mètres. En témoignent notamment ses 3 essais sur la scène européenne cette saison, après les 5 de l’édition précédente.

RUGBY. Leinster/Toulouse, ''potentiellement le meilleur match de l'histoire'' de la Champions Cup ?Intelligent, solide et opportuniste, voilà pourquoi cet O’Brien, sans être le plus connu de cette équipe irlandaise, devra à nouveau être surveillé de près en demi-finale de Champions Cup ce week-end face à Toulouse. On ne fête pas ses premières sélections avec la meilleure nation mondiale pour rien, au même titre qu'on ne devient pas titulaire au sein de l’équipe la plus dominante de la planète sur l’échiquier des clubs sans un sacré bagage. Matthis Lebel, qui l’a déjà affronté l’an dernier, sait à quoi s’attendre, dans la fureur de l’Aviva…