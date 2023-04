RUGBY. Leinster/Toulouse, ''potentiellement le meilleur match de l'histoire'' de la Champions Cup ?

La demi-finale entre le Leinster et le Stade Toulousain pourrait entrer dans les annales de la Champions Cup. Quelles seront les clés du match ?

"La demi-finale de Champions Cup samedi entre Leinster et Toulouse à Dublin n'est peut-être pas la finale, mais ne vous y trompez pas, elle pourrait facilement s'avérer être le meilleur match de l'histoire du tournoi." Le Times n'hésite pas à employer des mots forts pour parler de ce choc. Il faut dire qu'il possède tous les ingrédients d'une rencontre au sommet. Il y a comme un vent de revanche dans l'air avec des Toulousains qui n'ont pas oublié la défaite sur cette même pelouse l'an passé au même stade de la compétition. Ils sont surtout beaucoup appris de ce match et de leurs récentes performances, comme le confie le deuxième ligne Richie Arnold via le site de l'EPCR. "La clé pour les battre, c'est de remporter les collisions, avoir une mêlée solide et une défense hermétique." S'il y a des espaces dans le rideau défensif, les 3/4 irlandais vont se faire un plaisir de les exploiter. Et ça pourrait faire mal. L'Australien sait qu'il ne faut pas leur donner des ballons faciles. Il faudra donc également être bon au contre en touche pour éviter de subir les lancements dont ils ont le secret. Le genre de lancements qui fait la force du Leinster et de l'Irlande. RUGBY. TOULOUSE. Antoine Dupont a-t-il déjà été aussi fort qu'aujourd'hui ?Car ce match, c'est presque un remake de l'affrontement mémorable entre le XV du Trèfle et le XV de France dans le Tournoi. Une rencontre qui a marqué les esprits par son rythme et son temps de jeu. Les Tricolores n'ont pas oublié les très longues séquences imposées par les Irlandais à Dublin. Mais Toulouse, ce n'est pas l'équipe de France même si le Stade fournit la moitié du XV de départ tricolore. "À une époque où la différence radicale entre le rugby amateur et professionnel a été la croyance professionnelle erronée selon laquelle jouer sans ballon est une décision plus intelligente que de le garder en vie, Toulouse a fait un retour dans le temps. [Il] recycle une vieille philosophie tout en ajoutant de la vitesse et de l'habileté à la manière des années 2020". Les hommes de Mola sont prêts et plus frais. Mais on peut dire la même chose de leurs futurs adversaires. On peut donc s'attendre à un très gros rythme de jeu. A qui cela profitera-t-il ? Les Irlandais ont montré qu'ils excellaient lorsque le ballon restait longtemps sur le pré. Toulouse aime aussi envoyer du jeu. Mais selon l'ancien joueur du Leinster et entraîneur Bernard Jackman, le Stade aiment quand ça va vite, mais pas de manière consistante. CHAMPIONS CUP. Le Leinster a-t-il préparé un plan anti-Dupont cette année ?Il y a dans les rangs toulousains des joueurs capables de fulgurance. Le Times met notamment en lumière Thomas Ramos. L'arrière tricolore a été éblouissant durant le 6 nations. Et il a continué sur sa lancée en Champions Cup ainsi qu'en Top 14. Pour le site anglais, il aura un grand rôle à jouer dans cette rencontre au même titre qu'Hugo Keenan. Il y aura un vrai match dans le match samedi à Dublin entre ces deux excellents joueurs. "Personne ne représente mieux le rugby irlandais" que Keenan, selon le journal anglais. Côté français, celui qui cristallise toutes les attentions et qui incarne le renouveau du rugby tricolore, c'est Antoine Dupont. "Il vous oblige à être toujours en alerte, confie Keenan via Planet Rugby. Mais il ne s'agit probablement pas de poursuivre ces gars individuellement, n'est-ce pas ? Il faut y aller à deux, trois, quatre. C'est la seule façon de stopper ces talents dans leur équipe." On l'a dit, les Toulousains sont revanchards, mais les Leinstermen ont aussi des choses à se faire pardonner. L'an passé, ils n'ont remporté aucun titre alors qu'ils étaient favoris au niveau continental et local. "Tout ce dont je me souviens, c'est la déception d'avoir perdu à Marseille et d'avoir perdu à domicile contre les Bulls. C'est ce qui est le plus frais dans mon esprit", explique Leo Cullen via l'Irish Mirror. Il faut espérer que tout ce beau monde présent sur le pré saura se lâcher sur le pré pour nous offrir l'un des plus beaux matchs de l'histoire de cette compétition. RUGBY. CHAMPIONS CUP. Quelle stratégie pour le Stade Toulousain pour battre le Leinster ?