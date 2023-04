CHAMPIONS CUP. Le Leinster a-t-il préparé un plan anti-Dupont cette année ?

Cela maintenant plusieurs saisons qu’il en a l’habitude. Depuis deux ans surtout, Antoine Dupont est habitué à être cerné de près tout le temps, d’autant plus sur les matchs de très haut niveau. Des rencontres lors desquelles il n’est pas rare de voir ses adversaires concocter un fameux plan anti-Dupont, qui, qu’on se le dise, ne fonctionne pas toujours face à l’intelligence et la capacité d’adaptation du meilleur joueur du monde 2021. Dernier exemple en date, le déplacement en Angleterre lors du Tournoi, où malgré leurs intentions affichées, les Britanniques avaient été décontenancés non pas par le raffut et les appuis de Toto, mais plutôt par ses box kicks magistraux et sa vista unique.