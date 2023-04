RUGBY. TOULOUSE. Antoine Dupont a-t-il déjà été aussi fort qu'aujourd'hui ?

Moins éclatant que les dernières saisons, Antoine Dupont n'en n'est pas pour autant moins bon. Voilà comment le meilleur joueur du monde a révolutionné son jeu.

Il me fallait avoir plus de variations dans mon jeu, de justesse dans mes choix. Et aussi m’économiser des contacts inutiles. Contre l’Écosse, je n’ai pas pris un seul contact et je crois que cela ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Malgré cela, les prestations collectives étaient abouties. Moi, je me retrouve dans un rôle différent mais je parviens à être également performant ainsi. Je vieillis, je prends peut-être en maturité (rires). - Pour Rugbyrama

De cette tirade de l'enfant de Castelnau-Magnoac, on retiendra le mot "performant". En effet, le terme ressemblerait presque à un euphémisme qui ne serait pas surprenant tant Dupont a toujours répondu à l’emballement et aux louanges générales avec finesse, pudeur et modestie. Car le Toulousain, dans un autre registre, certes, régale tout bonnement en ce début d’année 2023. À la différence près, il est vrai, que son influence est plus régulièrement observable par les puristes que le grand public, aujourd’hui. Pour autant, son intelligence de jeu n’a jamais paru aussi dingue, son jeu au pied aussi bon, son sens du collectif aussi développé. En témoignent ses 7 dernières passes lors des 2 derniers week-ends, et ce après avoir déjà terminé meilleur passeur décisif du Tournoi. Sans oublier qu'il reste t oujours capable de fulgurances individuelles lorsqu’il le souhaite, à l’image de ses appuis autour des rucks ayant donné le tournis plus d’une fois aux défenseurs des Sharks samedi dernier. Une solution athlétique dont il use moins systématiquement aujourd'hui, histoire de se faire un peu "oublier", comme on dit, par des défenseurs toujours plus vigilants au moindre de ses mouvements.