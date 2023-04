VIDEO. Stade Toulousain. Dupont offre l'essai à Ramos et c'est tout Twitter qui chavire d'amour !

Le demi de mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont aurait pu marquer face aux Sharks en quart de finale de la Champions Cup. Mais il a offert l'essai à Thomas Ramos.

Le quart de finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et les Sharks a été spectaculaire à plus d'un titre. Les deux équipes ont livré une prestation de haute volée avec de superbes essais de part et d'autres à l'image de cette réalisation de Thomas Ramos en seconde période. Une réalisation de l'arrière du XV de France qui découlé d'une très belle course de Mallia en bord de touche qui a ensuite servi Antoine Dupont. Le demi de mêlée et capitaine du Stade Toulousain aurait pu y aller tout seul. Mais le Tricolore a choisi de servir Ramos, récompensant son excellent match. Un geste qui a fait chavirer les supporters sur Twitter.

Dupont qui offre l’essai a Ramos , c’est juste magnifique 🥹🔴⚫️❤️#STSHA — Elodie 🌸 (@elocle) April 8, 2023

Mais quelle classe ce mec. #STSHA — Larrabee (@Larrabee90) April 8, 2023

Dupon payé par les bookmakers ou quoi...?#STSHA — manupuyol (@manunissa) April 8, 2023

Y a 0 once d'égoïsme dans l'âme d'Antoine Dupont #STSHA — Gervais Marteau ⭐⭐ (@GervaisMarteau) April 8, 2023

Le cadeau d'Antoine pour Ramos, que j'aime cette équipe 💗💗💗#STSHA — luz 🍒 hating gov era (@enfantdesvagues) April 8, 2023