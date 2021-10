VIDEO. Baptiste Couilloud chambre son frère avec une punchline ''insolente''

Lors de la rencontre entre le Biarritz Olympique et le Lyon OU, les deux frères Couilloud, Baptiste et Barnabé se sont gentiment chambrés. Savoureux.

Ce week-end, le LOU s'imposait largement sur la pelouse du Biarritz Olympique (5-40) prenant place sur le podium du Top 14. De son côté, le BO a semblé marquer le coup et est désormais dernier du championnat. Outre ce match à sens unique, c'était l'occasion de voir les deux frères Couilloud s'affronter, tous deux avec le numéro 9 dans le dos. Et quelques piques ont été envoyées entre les deux frangins. Alors que l'on joue seulement depuis trois minutes de jeu, Monsieur Marchat rappelle le Biarrot à l'ordre. Il reproche au cadet des Couilloud de trop parler. Son frère Baptiste a dès lors saisi l'aubaine et en a profité pour chambrer gentiment son petit frère : ''Il parle trop, il a été éduqué où lui ? Sérieusement ?'' a-t-il demandé à l'arbitre du match.

En fin de match, les deux joueurs sont également revenus sur ce tacle par derrière digne d'un Eric Di Meco de la belle époque, adressé par Barnabé sur Baptiste. Toujours dans la bonne humeur bien-sûr. La bonne ambiance règne chez les Couilloud.

