WTF. VIDEO. Tacle, simulation, Juninho, etc. L’interview en mode ''casse-couille'' des frères Couilloud

Ce week-end a été l’occasion de voir les deux frères Couilloud sur le même pré. Des retrouvailles insolites.

Barnabé et Baptiste ont eu l’occasion de s’affronter ce week-end sur les pelouses du Top 14. C’est l’ainée qui a surtout impressionné à travers un triplé et un score fleuve pour le LOU. Mais les petits gestes entre les deux n’ont pas manqué durant l’après-midi. Si tout a commencé avec une petite tape amicale de la part de Barnabé avant de rentrer sur le terrain, la suite a été un peu plus musclée. Les réalisateurs n’ont pas lâché la fratrie des yeux durant le match. Ceci nous permet notamment de voir que le demi de mêlée basque n’a pas hésité à réaliser un tacle dans la plus belle tradition du ballon rond. Une attitude que n’a pas oublié Baptiste après le match, alors que son frère comparait ses talents au pied à ceux de Juninho Pernambucano. Une légende de l’Olympique Lyonnais connu pour être l’un des meilleurs tireurs de coup franc de l’histoire du football. VIDEO. Top 14. Baptiste Couilloud claque un triplé face au Biarritz de son frère Barnabé

Après la rencontre, les deux ont expliqué leur ressenti sur ce match original au micro de Canal +. Si la réponse du joueur du BO est plus standard, décrivant un Baptiste Couilloud “impérial derrière son pack”, celle du lyonnais est plus atypique. Pas de langue de bois chez les Couilloud. L’aîné a décrit son frère comme un “casse-couille” et qui l’a “fait chier dès le début du match”. En tout cas, il met en avant “un beau moment pour leur famille”. L’amour brut entre frangins, un pur plaisir.