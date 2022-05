VIDÉO. Pro D2. D'un ingénieux coup de pied à suivre, le talonneur Issam Hamel envoie Nevers en demie

Ce jeudi, Nevers s'est imposé en barrages de Pro D2 face à Carcassonne (24-12) et disputera pour la première fois de son histoire, une demi-finale à ce niveau de la compétition.

Les phases finales de Pro D2 ont enfin débuté ! En barrages, Nevers (4e), recevait Carcassonne (5e). En jeu ? Une place en demi-finale et un match en terre landaise face à l'ogre du championnat, Mont-de-Marsan. Dans un Pré Fleuri chauffé à blanc pour l'occasion, la rencontre démarre timidement. Les buteurs Shaun Reynolds côté neversois, et Samuel Marques pour Carcassonne, se répondent du tac au tac (6-6 30e). Mais peu avant les citrons, les locaux finiront par trouver la faille. Sur un ballon porté rondement mené, le flanker de l'USON, Luka Plataret s'écroule dans l'en-but et fait chavirer l'enceinte locale. À la pause, Nevers est devant de cinq petites longueurs (11-6).

La seconde mi-temps sera à l'avantage des Audois. Si Reynolds passe une nouvelle pénalité, Marques engrange lui aussi au pied. Si bien qu'à 25 minutes de la fin, deux points séparent seulement les deux formations (14-12). Nevers plie mais ne rompt pas face à la domination carcassonnaise. Marques manquera une pénalité à la 65e minute avant qu'Anon, ne trouve le poteau sur un drop à dix minutes du terme. Le tournant du match. Les hommes de Christian Labit ont laissé passer leurs chances. Nevers inscrira dans la foulée, un essai par Joris Cazenave. Marques monte une chandelle, que Marty volleye dans son camp. Juste derrière, le ballon est intercepté par Hamel, le talonneur remplaçant de Nevers qui tape un astucieux coup de pied à suivre, que récupèrera Cazenave (21-12, 73e). La dernière pénalité de Ménoret sera anecdotique (24-12).

Nevers s'impose et rejoint donc les demi-finales de Pro D2 pour la première fois de son histoire. Les hommes de Xavier Péméja auront fort à faire en demie, face au Stade Montois, leader de la phase régulière de Pro D2. De son côté, Carcassonne pourra regretter ses occasions gâchées sur ses temps forts. Mais les Audois auront tout de même réalisé une grande saison.