Pro D2. VIDÉO. 5 ans après la montée, Nevers continue de se montrer ambitieux

Alors qu'il jouera un barrage contre Carcassonne ce jeudi soir, l'USON n'en finit plus de progresser, cinq ans après sa montée en Pro D2. France 3 nous plonge à l'intérieur du club.

Ce jeudi soir, Nevers reçoit Carcassonne en barrages de Pro D2. Les Nivernais, 4e à l'issue de la saison, espèrent bien évidemment se hisser en demi-finale pour y rejoindre l'ogre montois et confirmer une belle saison. Promu en Pro D2 il y a tout juste cinq ans, en 2017, l'USON n'en finit plus de progresser et espère bien, un jour, connaître le Top 14. ''Pas de suite'', comme l'indique le président du club Régis Dumange, mais pourquoi pas, d'ici quelques années. En attendant, le club se pérennise en deuxième division et truste régulièrement le haut du tableau du championnat. France 3 est donc revenu, cinq ans plus tard, sur cette fantastique épopée, nous a plongé au cœur du club, pour constater la progression d'une équipe qui ne s'interdit rien.

