RUGBY. Pro D2. Phases finales, relégation, la 30ᵉ journée a rendu son verdict !

La 30ᵉ et dernière journée de Pro D2 a rendu son verdict ce jeudi soir. Voici ce qu'il faut retenir de cette saison régulière et des qualifiées.

Nous connaissons désormais tous les qualifiés pour les phases finales de Pro D2. En plus du trio locomotif Mont de Marsan, Bayonne et Oyonnax, qui a dominé de la tête et des épaules la saison régulière, l'US Nevers, ainsi que le petit nouveau Carcassonne et enfin Colomiers, se disputeront une place en Top 14 pour la saison prochaine. Provence Rugby échoue de peu au pied de la sixième place. Une superbe saison qui en promet d'autres à l'avenir. En bas de tableau, après la confirmation de la descente de Narbonne depuis plusieurs journées, c'est Bourg-en-Bresse qui a terminé 15ᵉ et qui jouera donc en Nationale la saison prochaine.

#PROD2 - J30

L'@avironrugbypro rejoint le @SMR_Rugby en demie 🚀 Les équipes concernées par la lutte pour les barrages ont verrouillé leur place dans le top 6🔐L'@USBPA_Rugby s'est bien battue mais c'est le @RouenNdieRugby qui remporte finalement la lutte pour le maintien👀 pic.twitter.com/VWFqr8GrDy — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 12, 2022

Mont-de-Marsan et Bayonne qualifiés directement, Oyonnax et Nevers recevront respectivement Colomiers et Carcassonne à domicile en barrages. Les vainqueurs de ces rencontres iront ensuite chez les deux premiers du championnat pour les demi-finales. La Finale de Pro D2 est prévue le 5 juin prochain à Montpellier.

#PROD2

Demandez le programme ! 📢 Et voici le tableau des phases finales 🗓️Le @SMR_Rugby et l'@avironrugbypro vont scruter attentivement les barrages qui vont se jouer dès la semaine prochaine 👀 pic.twitter.com/gPvKwPS77Y — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 12, 2022

Malgré sa victoire à l'extérieur sur la pelouse du voisin bitterois, Carcassonne a terminé cinquième de la phase régulière. Nevers gagnant avec le bonus face à Montauban, c'est dans la Nièvre que se jouera le barrage. Colomiers a également du cravacher face à une équipe d'Agen accrocheuse, qui avait déjà assurée son maintien pourtant.