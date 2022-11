VIDÉO. Pourquoi il ne faut jamais célébrer son essai trop vite ! Ce raté en est la preuve

Lors de la demi-finale du championnat roumain, l'ouvreur du Dinamo Bucarest Gabriel Pop nous a offert un raté monumental, alors que ce dernier allait inscrire un essai tout fait...

On ne cesse de le répéter pourtant : il ne faut jamais célébrer trop vite. Une leçon que retiendra certainement l'ouvreur du Dinamo Bucarest, Gabriel Pop. En effet, le joueur de 24 ans, international roumain, nous a offert ce week-end l'un des ratés de l'année, qui plus est en demi-finale du championnat de Roumanie ! Alors que celui-ci perce la défense du Steaua Bucarest, Pop tente de faire une passe au-dessus d'un adversaire, en vain. Heureusement pour lui, le ballon est rabattu vers l'avant, et l'ouvreur peut donc le récupérer, afin de courir pour aller inscrire un essai. Euphorique, Gabriel Pop se permet même de célébrer à 15 mètres de l'en-but. Mais voilà, au moment de plonger pour aplatir, ce dernier perd le contrôle du ballon, alors même que le défenseur était assez loin derrière. Un raté monumental, d'autant que le Dinamo a fini par s'incliner 25 à 15...

