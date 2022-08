RUGBY. VIDEO. Régalez-vous ! Les plus beaux ratés de la saison 2021/2022 de Top 14 sont là !

Avant la reprise du championnat, découvrez dans cette compilation certains des plus beaux ratés de la saison 2021/2022 de Top 14.

A quelques semaines de la reprise du Top 14, retour des actions qui marquantes de l'exercice 2021/2022. On ne parle pas ici de sublimes essais, de passes vissées magnifiques ou de plaquages bien appuyés. Mais de tous ces ratés qui ont fait rigoler les supporters de l'équipe adverse, dépité les entraîneurs et poussé les commentateurs à lâcher un "non, c'est pas possible !" Et il y en a eu un paquet la saison dernière. Au rugby, personne n'est à l'abri d'un mauvais rebond ou d'un en-avant qui transforme une très belle action en un raté mémorable. Que vous soyez un jeune joueur ou un rugbyman aguerri, il n'y a pas vraiment de règle. Découvrez dans cette compilation certains des plus beaux ratés de la saison 2021/2022 de Top 14. Avec également des coups de pied en pleine poire et des arbitres qui ont donné leur corps à la science.