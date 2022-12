VIDÉO. Passes après contact, jeu au pied rasant... Les Bleus avaient mis le feu à Twickenham en 1979

Lors du Tournoi 1979, le XV de France, qui se déplaçait à Twickenham pour affronter le XV de la Rose, avait inscrit un essai fabuleux.

REVUE DE PRESSE. Vainqueur de l'Angleterre, la France du foot dédicace le rugby tricoloreS'il y a bien une chose que l'on aime par-dessus tout, c'est bien de redécouvrir des actions d'antan. L'époque où le rugby était bien moins médiatisé, et où les mœurs étaient très différentes. Et si comme nous, vous raffolez de ce genre d'actions, vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui, l'on a décidé de vous partager un vieil essai, inscrit par l'ailier tricolore Frédéric Costes, lors du Tournoi 1979. Une réalisation dingue, partie du camp français, et où presque tous les joueurs ont touché le ballon. De Jean-Pierre Rives, à Vaquerin en passant par Gallion, tous ont été décisifs sur cette action. Et après pas moins de 12 passes françaises, ce fut finalement l'arrière Aguirre qui, grâce à un superbe jeu au pied rasant, permit à son ailier Costes d'inscrire le seul essai des Bleus lors de cette rencontre. Une inspiration de génie, qui ne suffit malheureusement pas pour remporter le match face aux Anglais (défaite 7 à 6). Petit lot de consolation, lors de cette édition, les coéquipiers de Casque d'Or ont fini devant la Perfide Albion au classement, et juste derrière le Pays de Galles.

RUGBY. VIDÉO. Le ballon se transforme en savonnette, l'arbitre perd la tête après cette scène absurde

1979 Frédéric Costes try

England vs France

Twickenham, London pic.twitter.com/HIh3BRyHJV — APSM Rugby Channel 🏉 (@ApsmRugby) December 15, 2022

Composition du XV de France :