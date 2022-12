RUGBY. VIDÉO. Le ballon se transforme en savonnette, l'arbitre perd la tête après cette scène absurde

Lors de la rencontre opposant les Ospreys à Leicester en Champions Cup, une action a particulièrement retenue notre attention, pour son côté absurde.

VIDÉO. Lebel, Godwin, Simmonds… Retrouvez les plus beaux essais de cette 1ère journée de Champions CupDécidément, même le rugby pro n'échappe pas aux actions gags. Ce week-end, lors d'une rencontre de Champions Cup opposant les Ospreys à Leicester, les Gallois ont failli inscrire un essai totalement absurde ! En effet, à la suite d'une mêlée dans le camp anglais, le demi de mêlée Rhys Webb décide de partir petit côté, avant de poursuivre au pied dans le dos de la défense adverse. À la course, celui-ci gêne d'abord Liebenberg, avant que Van Poortvliet et Atkinson ne s'emmêlent les pinceaux dans l'en-but. Finalement, après de nombreux en-avants de part et d'autre, ce fut finalement l'ailier Harry Potter qui eut le dernier moment, en aplatissant le ballon. Une situation assez cocasse, qui engendra tout de même un carton jaune du côté de Leicester (Heyes), ainsi qu'un essai signé Smith. Néanmoins, ce furent bel et bien les Anglais qui s'imposèrent dans cette rencontre, sur le score de 17-23.

