VIDÉO. Lebel, Godwin, Simmonds… Retrouvez les plus beaux essais de cette 1ère journée de Champions Cup

Vous avez manqué la première journée de Champions Cup ? Pas de panique, retour sur les plus beaux essais inscrits ce week-end. Et spoiler alert : il y a du lourd !

VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Daly, le caméraman… Lebel a mystifié tout le monde à Thomond ParkLe week-end dernier avait lieu la première journée de cette Champions Cup 2022-2023. Une compétition qui, pour la première fois, accueille plusieurs équipes sud-africaines. De quoi faire grincer des dents certains supporters. Néanmoins, ces premiers matchs nous ont offert du spectacle, et de superbes essais tous plus beaux les uns que les autres. L'on pense forcément à celui de Godwin face aux Bulls (après un excellent travail de Cretin le long de la ligne de touche), ou encore celui de Mapimpi, après une délicieuse passe de son demi de mêlée face aux Harlequins.

VIDÉO. Non mais vous avez vu cette passe venue d’ailleurs de Jaden Hendrikse ?De ce fait, on vous propose donc de revivre les plus belles réalisations de ce week-end, de l'essai en première main de Lebel, à l'exploit personnel de Werner Kok, en passant par la finition parfaite de Simmonds. Il ne nous reste donc plus qu'une seule chose à dire : régalez-vous !