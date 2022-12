VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Daly, le caméraman… Lebel a mystifié tout le monde à Thomond Park

Ce dimanche, lors de la rencontre face au Munster, l'ailier Matthis Lebel a encore une fois inscrit un essai contre les Irlandais. Une réalisation assez atypique.

VIDEO. Champions Cup. Dans des conditions insensées, le Stade Toulousain domine le MunsterAprès avoir retrouvé le chemin de la victoire la semaine passée face à Perpignan, les Toulousains d'Ugo Mola se déplaçaient sur la pelouse du Munster ce week-end, pour une véritable affiche de gala. Et si les conditions exécrables ont quelque peu gâché la fête, les coéquipiers de Dupont ont finalement réussi à prendre le dessus sur les Irlandais, et ce grâce à deux réalisations de Lebel et Tauzin. Un 4ème essai en 3 matchs face au Munster pour l'international français, qui fait décidément mal au double champion d'Europe. Et quel essai ! Après un bon maul porté des avants toulousains, les 3/4 du club de la Ville Rose écartent au large, après une superbe combinaison. Capuozzo, puis Ramos passent sur le pas, et ouvrent un boulevard pour l'ailier gauche de Toulouse, Matthis Lebel. L'international aux 5 sélections cadrent son vis-à-vis Daly, avant de le prendre de vitesse sur l'extérieur. Un superbe geste digne des plus grands finisseurs, qui aura même eu raison... du caméraman !

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Matthis Lebel, l'homme qui donne des sueurs-froides au MunsterEn effet, au moment d'aplatir, le Toulousain se fait plaquer par le joueur du Munster Daly. Un retour tardif, qui, s'il n'a pas empêché Lebel de marquer, a percuté de plein fouet le pauvre caméraman au bord du terrain. Heureusement, ce dernier a pu se relever sans problème. Plus de peur que de mal donc.

