VIDEO. INSOLITE. Et soudain, Harry Potter a disparu comme par magie face à l'UBB

Le match de Champions Cup entre l'UBB et Leicester a été marqué par une scène insolite. Poussé en touche, Harry Potter a soudainement disparu des écrans.

Plus de peur que de mal pour Harry Potter. Lors de la première période du match de Champions Cup entre l'UBB et Leicester, le joueur de la formation anglaise a vécu un moment à la fois effrayant et insolite. Alors que les Girondins étaient à l'attaque, le 3/4 a récupéré le cuir avant d'être ceinturé par Ben Lam. Le Néo-Zélandais l'a tout de suite amené vers la touche. Dans son élan et poussé par l'ancien joueur des Hurricanes, Potter a sauté par-dessus les panneaux publicitaires... sans savoir que la pelouse est entourée d'une fosse. On ne sait pas si l'ailier a eu le temps de lancer un sort pour ralentir sa chute, mais il est heureusement sorti de cette mésaventure sans blessure.