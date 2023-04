VIDÉO. Non mais vous avez vu cet essai fabuleux du futur Toulousain Léo ''Messi'' Banos ?

Ce jeudi soir, Mont-de-Marsan a réalisé un gros coup en s'imposant sur la pelouse de Colomiers en Pro D2. Un succès possible grâce à un essai génial, signé Léo Banos.

RUGBY. Toulouse désignée une fois de plus pour accueillir la finale de la Pro D2Si vous ne suivez pas ou peu la Pro D2, cette action vous fera peut-être changer d'avis. Ce jeudi, Mont-de-Marsan (3ème), se déplaçait sur la pelouse de Colomiers (7ème). Une rencontre qui a finalement vu les anciens coéquipiers de Léo Coly s'imposer de justesse 23 à 26, et donc de prendre provisoirement la deuxième place du championnat. Mais au-delà du résultat, une action en particulier a attiré notre attention. Et il y a de quoi ! En effet, nous jouons la 58ème minute, lorsque Willie Du Plessis allume une chandelle le long de la ligne de touche. À la réception, le troisième ligne de Mont-de-Marsan (et futur joueur du Stade Toulousain) Léo Banos décide, à la surprise générale, de reprendre le ballon de volée afin de le prolonger et aplatir le second essai des siens. Un geste fou, qui laissa sur place les défenseurs de Colomiers. D'ailleurs, ces derniers ont même cru pendant longtemps que Banos avait mis le pied en touche au moment du coup de pied, mais il n'en fut rien. L'essai était bien valable, pour le plus grand bonheur de celui qui s'est pris, le temps d'un instant, pour Lionel Messi. D'ailleurs, après la rencontre, Banos n'a pas hésité à rire de son geste : ''Ce sont mes dix ans de pratique de foot avant le rugby. Je n'ai pas tout perdu ! Ça m'a souri ce soir, tout simplement''.

RUGBY. PRO D2. C'est fort ! Oyonnax est déjà mathématiquement qualifié pour les demies !À 20 ans, celui qui rejoindra le Stade Toulousain la saison prochaine a donc été d'une importance capitale dans la victoire des siens ce jeudi. Aligné à 22 reprises cette saison (pour 15 titularisations, 3 essais), Léo Banos sera l'un des atouts de Mont-de-Marsan pour cette fin de saison. Reste à voir désormais si le dernier finaliste de l'access match arrivera, ou non, à monter en Top 14...