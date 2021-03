VIDEO. Nareki en feu, les appuis de Nanai-Seturo... Quel match c'était ce Chiefs - Highlanders !

Ce vendredi, le Super Rugby Aotearoa voyait sa 2ème se jouer. Et les Highlanders d'Aaron Smith sont allés s'imposer aux Chiefs, au terme d'un match de dingue !

Ah le Super Rugby... Un monument pour tous les amateurs de jeu enlevé, qui plus est dans sa version Aotearoa, sa plus belle formule. Ce vendredi matin, en ouverture de la 2ème journée, Chiefs et Highlanders n'ont d'ailleurs pas dérogé à la règle en proposant du spectacle de la première à la dernière minute à Hamilton. Revanchards après leur saison médiocre l'an passé, les hommes de Waikato ont attaqué les plus forts en marquant tôt par Jacobson puis McKenzie, emmenés par un Etene Nanai-Seturo tout bonnement insaisissable sur les appuis.

Oui mais voilà, en face, les coéquipiers d'Aaron Smith (sur le banc pour l'occasion) avaient eux aussi leur arme fatale du jour en la personne de Jona Nareki. L'ancien septiste était tout simplement sur une autre planète en ce jour Saint en Nouvelle-Zélande (c'est l'anniversaire de Dan Carter) : en témoigne son triplé dont un essai en solitaire sur un contre de 90 mètres en résistant à Jonah Lowe à la course. Aussi, en plus d'être décisif comptablement, l'ailier de 23 ans a été ultra-déterminant sur la réalisation de Shannon Frizell. Le temps d'une action, Nareki n'a jamais porté aussi bien son prénom en déchirant le rideau défensif des Chiefs avec une facilité déconcertante, avant d'aller péter à 30km/h sur le pauvre Brad Weber, et de le faire exploser...

Repris 10 mètres plus loin par Wainui au bout de son effort, l'ailier des Landers trouvait les ressources pour donner une offrande à son troisième ligne, et conforter s'il le fallait son statut d'homme du match. Pour une victoire finale 23 à 39 et le bonus offensif en poche. En attendant la rencontre de samedi entre les Crusaders et les Hurricanes, les hommes de Dunedin passent 1er.

Le résumé complet, c'est par ici :