VIDEO. Moscato et Laporte, victoire au Parc des Princes... Résumé de la dernière finale entre Bordeaux et Toulouse !

Si Toulouse et Bordeaux se retrouvent presque logiquement en finale du Top 14 cette saison, cela fait longtemps que ce n'était plus arrivé. Retour plus de 30 ans en arrière !

Bordeaux n'était pas l'UBB

Si nous connaissons l'Union Bordeaux Bègles, ou plus communément l'UBB depuis plusieurs saisons, ça n'a pas toujours été aussi simple que cela dans l'histoire des Girondins. Cette appellation n'a d'ailleurs pris sa forme qu'en 2008, remplaçant ainsi "l'USBCABBG" (Union Stade bordelais-CA Bordeaux Bègles) qui avait elle-même remplacé le CABBG (Club Athlétique Bordeaux Bègles Gironde).

Aujourd'hui, Bordeaux peut se targuer d'être une des meilleures équipes de France, voir d'europe en raison de la qualité de son effectif et ses résultats actuels. D'ailleurs, l'UBB jouera sa première finale de Top 14 ce vendredi.

Néanmoins, à l'époque où le rugby n'était pas encore professionnel, le CABBG était une équipe crainte et remplie de talents et de joueurs internationaux ! Dans ses rangs, des têtes bien connues du rugby français.

Nous pouvons citer Vincent Moscato et Bernard Laporte parmi les plus célèbres, mais les autres Serge Simon, Philippe Gimbert et Marc Sallefranque étaient aussi de la partie.

Une victoire historique

Bien que souvent dans le dernier carré, proche des premières places tout au long de l'année et tenant la dragée haute aux plus grosses écuries de France, Bordeaux n'a soulevé qu'à deux reprises le Bouclier de Brennus.

La première fois en 1969 face, une fois de plus, à Toulouse, puis cette fameuse année 1991, 33 ans avant la rencontre qui nous attend vendredi soir au Vélodrome de Marseille. Pour la bande à Moscato, la finale se disputait dans la capitale, au Parc des Princes !

Les Bordelais avaient réussi à finir premiers de la poule 3, devant des clubs comme Brive, Perpignan, Colomiers ou encore Montauban. Pour Toulouse, c'était la seconde place derrière Béziers.

Néanmoins, aux termes des matchs aller-retours des huitièmes de finale, Toulouse s'était débarrassé de Brive, et Bordeaux avait pris le meilleur sur Toulon. En quart de finale, les rouge et noir avaient éliminé Narbonne, tandis que le CABBG avait disposé de Tarbes.

Comme un symbole, les deux équipes avaient ensuite gagné toutes les deux 13 à 12, face à Béziers pour Bordeaux et au Racing Club de France pour Toulouse. La finale s'annonçait alors des plus accrochées !

A Toulouse, de grands noms du rugby français étaient présents pour l'occasion, tels que Jérôme Cazalbou, Hugues Miorin, Philippe Rougé-Thomas, Éric Bonneval ou encore Philippe Carbonneau.

Dans ce match, les deux clubs réussirent à planter deux essais chacun, dont un doublé de Cazalbou côté toulousain. Néanmoins, plus discipliné et dominateur devant, Bordeaux marqua deux pénalités par l'intermédiaire de Sallefranque, et un drop de Reigt. En mêlée, la première ligne surnommée "Les Rapetous", composée de Simon, Moscato et Gimbert avait livré une belle partie.

Au final, Bordeaux gagna 19 à 10, et souleva le Brennus au Parc des Princes. La même année, le CABBG manqua de faire le doublé avec le Challenge-Yves-du-Manoir en perdant face à Narbonne 13 à 12, une semaine après le titre de champion de France.

