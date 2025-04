VIDÉO. Malice et magie, Harry Potter signe un essai fantastique en Super Rugby

L’ailier australien Harry Potter a inscrit un essai rempli de malice en Super Rugby avec l’aide de son demi d’ouverture Ben Donaldson.

Une course magique et un ouvreur à la baguette, pour un essai enivrant comme le Super Rugby sait en faire. Ce vendredi 25 avril, la Western Force se déplaçait sur la pelouse des Chiefs pour la 11e journée du championnat océanien. À la 10e minute de jeu, l’ailier Harry Potter a fait des merveilles en Nouvelle-Zélande.

Pour donner l’avantage aux locaux, c’est l’ailier All Black Emoni Narawa (2 caps) qui s’est illustré (9e) après une sublime course et un beau jeu au pied de son ouvreur. Les locaux étaient alors satisfaits et peu alertes pour le coup d’envoi qui a directement suivi. Même si les Chiefs venaient de reprendre l’avantage au score, l’ouvreur Ben Donaldson a eu une folle idée.

En effet, l’international australien remarquait que les Néo-Zélandais ne s’étaient pas rapidement replacés. Ainsi, il décidait de ne pas attendre que toutes les mirettes soient posées sur lui pour jouer au pied. Au lieu de faire la plus belle cloche possible, quelques jours après Pâques, l’ouvreur des Wallabies a livré un coup de pied (très) tendu.

Harry Potter sur orbite

Complice avec son ailier Harry Potter, la Western Force allait voir l’un des essais les plus fous de sa saison être aplati devant des adversaires surpris. Pour cause, l’ancien joueur des Leicester Tigers a lancé son sprint et pris de vitesse l’ensemble de la défense des Chiefs. Les Néo-Zélandais dans les pâquerettes n’ont rien pu faire, malgré la vigilance solitaire de Luke Jacobson pour tenter de plaquer l’attaquant adverse.

Sur la rencontre, Harry Potter a inscrit un second essai (54e). Après un bon jeu au pied rasant de son demi de mêlée, l’ailier joue merveilleusement le coup et s’envole en Terre promise au milieu de la défense adverse. Il signe alors son septième essai en dix rencontres de Super Rugby Pacific, dont il est le troisième meilleur marqueur.

Ailier rapide et boosté à l’instinct, Harry Potter avait laissé une empreinte marquante du côté des Leicester Tigers, où il avait été révélé. Aujourd’hui âgé de 27 ans, il a fait une halte en Premiership de 2019 à 2023. Là-bas, il a été sacré champion d’Angleterre en 2022. Puis, il a été rapatrié et a eu le plaisir de connaître ses premières sélections avec les Gold & Green en novembre 2024, après avoir connu une grosse blessure au printemps.

Malgré la vivacité de son ailier, la Western Force va lourdement s’incliner à Blake Park (56-22). Actuellement cinquième du Super Rugby Pacific, la franchise australienne espère rallier les phases finales où, pour rappel, plus de deux tiers des formations du championnat peuvent s’y qualifier. En face, les Chiefs sont leaders au classement et espèrent remporter leur premier titre depuis 2013, après trois finales perdues sur les quatre dernières années.

