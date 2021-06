VIDEO. Malakai Fekitoa éparpille son adversaire façon puzzle à Monaco

INTERNATIONAL. Fekitoa pourrait jouer la Coupe du Monde 2023 avec... les Tonga !Nous vous en parlions la semaine dernière, Malakai Fekitoa a décidé de représenter le pays qui l'a vu naître : les Tonga. L'ancien joueur de Toulon participe en effet ce week-end au tournoi de qualification olympique à Monaco avec la sélection à 7 tongienne. Par la suite, il pourrait jouer à XV et donc participer à la Coupe du monde 2023, s'il est sélectionné. On n'en doute pas un instant. Ce samedi face aux Samoa, le centre des Wasps a fait étalage de toute sa puissance avec un énorme caramel. Il n'a laissé aucune chance à son adversaire en le retournant comme une crêpe. Un effort défensif cependant insuffisant puisque les Tonga ont été largement battues, 47 à 5.

